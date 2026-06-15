ABD ve İran arasında 107 gündür süren anlaşma çıkmazı çözüldü. ABD Başkanı Trump İran ile barış anlaşmasının tamamlandığını duyururken, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de haberi doğruladı. İki ülke arasındaki mutabakat zaptının 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanacağını bildiren Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çabalarına katkıları için teşekkürlerini sundu. Anlaşma sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan da Türkiye'nin mutabakatın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında 107 gündür süren savaşın sona erdiğini ve barış anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Başbakan Şerif, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını açıkladı. Şerif, "Yoğun görüşmelerin ardından, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İMZA TÖRENİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Her iki tarafın da "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini" aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini duyurdu.

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ŞERİF'TEN TÜRKİYE DAHİL 3 ÜLKEYE TEŞEKKÜR

ABD ve İran'a "çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları" dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a da arabuluculuk çabalarına katkıları için teşekkürlerini sundu.

“HÜRMÜZ’ÜN AÇILMASINI ONAYLIYORUM”

Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "İran Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlandı. Herkese tebrikler! Bu vesileyle, Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını tam olarak onaylıyorum ve aynı zamanda ABD Donanması'nın ablukasının derhal kaldırılmasını da onaylıyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol akışına izin verin!" dedi.

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İRAN HATTI DA ANLAŞMAYI DOĞRULADI: TAKVİM PAYLAŞILDI

Trump’ın açıklamasının ardından İran hattından da anlaşmaya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Haberi doğrulayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile varılan mutabakatın ardından izlenecek yol haritasına ilişkin yeni detaylar paylaştı.

Garibabadi, Amerikan tarafının taahhütlerinin sahada doğrulanmasının ardından 60 günlük yeni müzakere sürecinin başlayacağını belirterek, arabulucu ülkelerin gelecek görüşmelerde de rol almaya devam edeceğini söyledi. İranlı yetkili, "Cuma günü resmi imzalar atılacak. Ardından iki heyetin başkanları, gelecek müzakerelerin usul ve takvimini belirlemek üzere görüşmeler gerçekleştirecek." dedi.

Garibabadi, bu süreçte savaşın sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'a ait mal varlıklarının serbest bırakılması konusunda ABD'nin verdiği sözlerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edileceğini ifade etti.

"60 günlük müzakerelerin başlaması, Amerikan tarafının bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır" diyen Garibabadi, Washington'ın adımlarının Tahran tarafından yakından izleneceğini hatırlattı.

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ANLAŞMA SONRASI TÜRKİYE’DEN İLK AÇIKLAMALAR

Tarafların anlaşmaya varması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerde bulundu:

"ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum."



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da söz konusu mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu söyledi.

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ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE CENEVRE YOLCUSU

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, cuma günü İran anlaşmasının imza töreni için Cenevre'ye gitmeyi planladığını belirtti. Trump'ın da imza törenine muhtemelen katılacağını ifade eden Vance, 'lojistik' detaylar üzerinde hala çalışıldığını kaydetti.

BEYAZ SARAY'DAN 'BEYAZ' DUMANLAR YÜKSELDİ

Öte yandan ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası Beyaz Saray'dan 'barış' anlamına gelen beyaz dumanların yükseldiği görüldü.

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