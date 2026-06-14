İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının ardından İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı güvenlik kabinesi toplantısını sığınakta yapma kararı aldığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesini olağanüstü gündemle toplama kararı aldı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, kabine üyeleriyle bu akşam bir araya gelecek. Toplantının, İran'dan gelebilecek olası misillemelere yönelik endişeler nedeniyle gizli bir sığınakta yapılacağı iddia edildi.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun haberinde, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısının ardından güvenlik risklerinin yeniden değerlendirildiği ve bu nedenle toplantı yerinin değiştirildiği aktarıldı.

Öte yandan, The Times of Israel'in haberine göre toplantıda İran'ın olası karşılık adımları ile ABD ve İran arasında yürütülen temaslar nedeniyle yaşanan görüş ayrılıklarının ele alınması bekleniyor.

TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIK SEVİYESİ ARTIRILDI

İsrail ordusu da gün içerisinde yaptığı açıklamada, Beyrut'taki saldırının ardından İran kaynaklı olası tehditlere karşı hazırlık seviyesini artırdığını ve ülke genelinde bazı yeni güvenlik tedbirleri uygulamaya koyduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun öğle saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Olayın ardından bölgedeki gerilim daha da yükselirken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

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