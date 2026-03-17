Artan küresel sıcaklıklar yalnızca doğayı değil, insan davranışlarını da değiştiriyor. 156 ülkeden elde edilen verilerle yapılan yeni araştırmaya göre, aşırı sıcaklar fiziksel aktiviteyi azaltarak önümüzdeki yıllarda yüz binlerce erken ölüme ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açabilir.

Dünya genelinde yükselen sıcaklıklar, insan sağlığı üzerindeki etkilerini giderek daha fazla hissettiriyor. Güney Amerika’daki çeşitli üniversitelerden bilim adamlarının yürüttüğü kapsamlı araştırma, küresel ısınmanın dolaylı ama kritik bir etkisine dikkat çekti.

FİZİKSEL HAREKETLİLİK ARTIYOR

2000-2022 yılları arasında 156 ülkeden elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, sıcaklık artışlarının insanların günlük hareket düzeyini belirgin şekilde azalttığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, ortalama sıcaklığın 27,8 derecenin üzerine çıktığı her ay, küresel ölçekte fiziksel hareketsizlik oranı ortalama yüzde 1,44 artıyor.

Araştırmada, bu etkinin özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde daha belirgin olduğu vurgulandı. Uzmanlara göre bunun temel nedeni, bu ülkelerde serinleme imkanlarının ve iklim kontrollü spor alanlarının sınırlı olması.

700 BİN EK ÖLÜM YAŞANABİLİR

Bilim adamları, aşırı sıcakların insanları daha az hareket etmeye ittiğini, bunun da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarını tetiklediğini belirtiyor. Elde edilen bulgulara göre, bu eğilim devam ederse 2050 yılına kadar 470 bin ila 700 bin arasında ek ölüm yaşanabilir.

Sorunun ekonomik boyutu da dikkat çekici. Fiziksel aktivitedeki azalma ve buna bağlı sağlık sorunlarının, yıllık 2,4 ila 3,68 milyar dolarlık iş gücü kaybına yol açabileceği hesaplanıyor.

TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Araştırmacılar, bu tabloyu tersine çevirmek için yalnızca emisyonların azaltılmasının yeterli olmayacağını vurguluyor. Uzmanlar; ısıya dayanıklı şehir planlaması, uygun maliyetli iklim kontrollü spor tesisleri ve sıcak hava risklerine yönelik bilinçlendirme çalışmalarının öncelik haline getirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Araştırmanın sonuçları, saygın tıp dergilerinden The Lancet’te yayımlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası