Geçtiğimiz sene Semih Çelik tarafından vahşice katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan şahıslar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. O görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Fatih'te 4 Ekim 2024 tarihinde Semih Çelik tarafından işlenen cinayet, Türkiye'nin gündemine oturdu. Edirnekapı'da surlara çıkan 19 yaşındaki Semih Çelik, öldürüp cansız bedenini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti.

19 yaşındaki katilin, bu cinayetten önce de Eyüp'te Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

MEZAR BAŞINDA UYGUNSUZ HAREKETLER

Geniş yankı uyandıran İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden gündeme geldi. Tiktok'ta paylaşılan videoda bir grup gencin, İkbal Uzuner'in öldürüldüğü yere gittiği, surlarda çektikleri videolarda Çelik'in daha önce Uzuner için çektiği videodaki sesi kullandıkları daha sonra da Uzuner'in mezarının başına giderek uygunsuz hareketler yaptıkları görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcıya ulaşan video büyük tepki topladı. Öte yandan görüntülerde yer alan bir gencin kendini dış görünüş olarak Semih Çelik'e benzettiği dikkat çekti.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Videoların yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu TikTok hesabına tepki gösterdi. Gelen eleştiriler üzerine hesabın kısa sürede paylaşımlarını tamamen sildiği fark edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

