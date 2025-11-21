İkbal Uzuner'in mezarı başında büyük saygısızlık! O görüntüler ekipleri harekete geçirdi
Geçtiğimiz sene Semih Çelik tarafından vahşice katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan şahıslar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. O görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
- 4 Ekim 2024'te Semih Çelik, Fatih'te 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i öldürüp intihar etmiş, daha önce de Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
- Bir grup genç, TikTok'ta İkbal Uzuner'in öldürüldüğü yerde ve mezarı başında uygunsuz videolar paylaşarak büyük tepki topladı.
- Görüntülerde yer alan bir gencin kendini Semih Çelik'e benzetmesi dikkat çekti.
- Videoların yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
- Soruşturma kapsamında 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Fatih'te 4 Ekim 2024 tarihinde Semih Çelik tarafından işlenen cinayet, Türkiye'nin gündemine oturdu. Edirnekapı'da surlara çıkan 19 yaşındaki Semih Çelik, öldürüp cansız bedenini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti.
19 yaşındaki katilin, bu cinayetten önce de Eyüp'te Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
MEZAR BAŞINDA UYGUNSUZ HAREKETLER
Geniş yankı uyandıran İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden gündeme geldi. Tiktok'ta paylaşılan videoda bir grup gencin, İkbal Uzuner'in öldürüldüğü yere gittiği, surlarda çektikleri videolarda Çelik'in daha önce Uzuner için çektiği videodaki sesi kullandıkları daha sonra da Uzuner'in mezarının başına giderek uygunsuz hareketler yaptıkları görüldü.
Kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcıya ulaşan video büyük tepki topladı. Öte yandan görüntülerde yer alan bir gencin kendini dış görünüş olarak Semih Çelik'e benzettiği dikkat çekti.
PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Videoların yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu TikTok hesabına tepki gösterdi. Gelen eleştiriler üzerine hesabın kısa sürede paylaşımlarını tamamen sildiği fark edildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.