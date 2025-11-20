Mersin Su v e Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 20 Kasım 2025 Perşembe günü merkez ve çevre ilçelerinde planlı bakım, onarım ve anlık arızaları kapsamında su kesintileri uygulanmaktadır. Sabah saatleri itibarıyla Toroslar, Mezitli, Anamur ve diğer ilçelerde su sorunu yaşayan Mersililer, "Sular saat kaçta gelecek?" sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte MESKİ'nin yayımladığı güncel kesinti listesi....

Mersin'de yaşayan vatandaşlar sabah saatleri itibarıyla MESKİ'nin internet sitesini ziyaret ederek su kesintisine dair araştırma yapmaya başladı.

Son dakika Mersin su kesinti listesi paylaşılmasıyla suların saat kaçta geleceği belli oldu. İlte 20 Kasım su kesintisine dair tüm ayrıntılar...

Mersin'in Mezitli, Silifke, Toroslar, Anamur ve Mezitli ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Doğru ve anlık bilgiye,, çalışma süresine göre değişebileceği için MESKİ'nin resmi sitesinden ulaşılması tavsiye edilmektedir.

MEZİTLİ - ŞAHİN TEPESİ

SİLİFKE - ATAYURT

TOROSLAR - MUSALI

TOROSLAR - GÜZELYAYLA

TOROSLAR - DALAKDERE, EVRENLİ

TOROSLAR - GÜZELYAYLA

ANAMUR - ÇARIKLAR

MEZİTLİ - AKARCA, CEMİLLİ, DOĞANÇAY, FINDIKPINARI, KUZUCUBELEN, TEPEKÖY

20 KASIM MERSİN'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

20 Kasım 2025 Perşembe günü MESKİ'nin duyurusuna göre su kesintisi yaşanan bölgelerde sular; Mezitli Şahin Tepesi'nde 09.00'da, Toroslar Musalı'da 08.30'da, Silifke Atayurt ve Anamur Çarıklar'da ise 17.00'de şebekeye geri verilecektir. Ayrıca Toroslar Güzelyayla, Dalakdere, Evrenli ile Mezitli'nin Akarca, Cemilli, Doğançay, Fındıkpınarı, Kuzucubelen ve Tepeköy mahallelerine suların en erken saat olan 08.00'de gelmesi beklenmektedir.

