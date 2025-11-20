Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 20 Kasım 2025 Perşembe günü Ankara'nın birçok ilçe ve mahallelerinde planlı bakım, onarım ve anlık arıza giderme çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanmaktadır. Sabah saatlerinde suların kesilmesiyle beraber Ankaralı vatadaşlar, "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte,, ASKİ güncel kesinti listesi...

20 Kasım 2025 Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla ASKİ su kesintisi listesini paylaştı. Buna göre, Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanırken, detaylı bilgi araştırılmaya başlandı.

Son dakika ASKİ su kesintisi 20 Kasım! Ankarada sular ne zaman gelecek? İşte güncel liste...

Ankara'da yaşanan güncel su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesini ziyaret ederek ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Son dakika ASKİ su kesintisi 20 Kasım! Ankarada sular ne zaman gelecek? İşte güncel liste...

20 KASIM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ'nin duyurusuna göre, Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümünde Hacettepe terfi deposundaki planlı tesisat değişimi nedeniyle uygulanan su kesintisi 20 Kasım 2025 saat 08.00 itibarıyla sona ermiş olup, Yenimahalle'de ise Yuva ve Karacakaya mahalleleri ile Mebuskent, Katre ve Maviler Sitesi civarında şebeke hattı arızası sebebiyle başlayan plansız kesintinin bugün (20 Kasım) saat 10.00'da giderilmesi beklenmektedir.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 18.11.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 20.11.2025 10:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: Yuva Mahallesi yuva yolu üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yuva mahallesi, Karacakaya mahallesi, Mebuskent konutları, katre konutları, maviler sitesi civarı

POLATLI

Arıza Tarihi: 19.11.2025 20:00:00

Tamir Tarihi: 20.11.2025 08:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi Şehitlik mahallesi Yunus sk üzerinde bulunan Hacettepe terfi deposu manevra odasında tesisat değişimi yapılacaktır değişimin daha hızlı yapılması adına planlı su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mah bir bölümü

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası