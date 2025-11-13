Manisa’da otizmli çocuğun okul müdürü tarafından itilip merdivenlerden düşürülmesi sonrası tartışmalar büyüyor. Veliler ‘çocuğun diğer öğrencilere zarar verdiğini defalarca bildirdik’ derken, uzmanlar çocuğun suçlanmasına tepki gösterdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otizmli B.U.U’nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilip merdivenlerden yuvarlanmasının yankıları sürüyor.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulunda yaşanan olay sonrası müdür hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan müdür, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tepki çeken görüntülerin ardından ilginç bir gelişme yaşandı.

Söz konusu okulun velileri yaptığı açıklamada “Bu öğrencinin diğer çocuklara zarar verdiği yönünde defalarca uyarıda bulunduk ama dikkate alınmadık” dedi.

Müdürün değil de otizmli çocuğun suçlu bulunmasına isyan eden Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan “Pes artık. Bu açıklamaları yapanlar ve yaptıranlar için ayrıca suç duyurusunda bulunmalı. Özel çocukların eğitim alması anayasal bir haktır. Zarar verenin yanında durmak asla kabul edilemez” dedi.

SEVDA KILIÇ

