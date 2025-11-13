Victor Osimhen ve Wilfried Ndidi'nin de formasını giydiği Nijerya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final ilk maçında Gabon ile kozlarını paylaşacak. Afrika ekibinde kritik mücadele öncesi büyük bir kriz çıktı. Oyuncular idmana çıkmazken; önce federasyon, daha sonra Spor Bakanlığı devreye girdi.

Nijerya Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Gabon ile karşılaşacak. Afrika temsilcisinin Fas'ta tarafsız sahada oynayacağı müsabaka öncesi büyük bir kriz patlak verdi.

ANTRENMANI BOYKOT ETTİLER

Sabah Gazetesi'nin Mozzart Sport'tan aktardığı habere göre; Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi'nin de formasını giydiği Nijerya'da oyuncular, iki senedir ödenmeyen primler nedeniyle antrenmanı boykot etti. Bu gelişme sonrasında federasyon devreye girdi ve futbolcuları ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen oyuncular ile Nijerya Futbol Federasyonu arasında anlaşma sağlanamadı.

ULUSAL SPOR KOMİSYONU İKNA ETTİ

Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Spor Komisyonu, oyuncularla bir görüşme gerçekleştirerek antrenmanlara çıkmalarını talep etti. Bugün yapılacak idman öncesi taraflar arasında son görüşme yapıldı.Toplantının ardından Nijeryalı futbolcular, antrenmanlara çıkma konusunda ikna edildi.

KAMP YAPILAN OTEL TEPKİ ÇEKTİ

Oyuncular, kamp yapmaları için tercih edilen otelin çok kötü olması nedeniyle de daha önce federasyon yetkilileriyle problem yaşamıştı. Tercih edilen otel, sosyal medyada gündem olmuş ve birçok futbolsever tepki göstermişti.

