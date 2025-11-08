Victor Osimhen'i tiye aldılar: Alaycı ifadelerle meydan okudular

Gabon'da Teknik Direktörü Thierry Mouyuma, Nijerya ile karşılaşacakları mücadele öncesinde Victor Osimhen'in açıklamalarıyla alay etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Gabon ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada ülkesini turnuvaya götürmek için her şeyi yapacağını söylemişti.

AUBAMEYANG ÖRNEĞİYLE CEVAP

Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma, Osimhen'in Dünya Kupası'na dair yaptığı açıklamaları alaycı bir cevap verdi.

Nijeryalı yıldızın sözleri hatırlatılan Mouyuma, "Bence Pierre-Emerick Aubameyang bu soruyu zaten cevapladı ve Gambia karşısında dört gol atarak bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

"KUPAYI DA KAZANACAKTI AMA BAŞARAMADI"

2024 yılındaki Afrika Uluslar Kupası finalini hatırlatan Mouyuma, "Son Afrika Uluslar Kupası'nda da kupayı Nijerya'ya getirmek için her şeyi yapacağını söyledi ama maalesef Fildişi Sahili kazandı. Bunlar herkesin inançsızca kullandığı motivasyon sözleri. Bu sadece onun fikri." diye konuştu.

DÜNYA KUPASI'NA SON BİLET