Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Victor Osimhen'i tiye aldılar: Alaycı ifadelerle meydan okudular

Victor Osimhen'i tiye aldılar: Alaycı ifadelerle meydan okudular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Victor Osimhen&#039;i tiye aldılar: Alaycı ifadelerle meydan okudular
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile karşılaşacak olan Gabon'da Teknik Direktör Thierry Mouyuma, Victor Osimhen'i tiye aldı.

Gabon'da Teknik Direktörü Thierry Mouyuma, Nijerya ile karşılaşacakları mücadele öncesinde Victor Osimhen'in açıklamalarıyla alay etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Gabon ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada ülkesini turnuvaya götürmek için her şeyi yapacağını söylemişti.

AUBAMEYANG ÖRNEĞİYLE CEVAP

Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma, Osimhen'in Dünya Kupası'na dair yaptığı açıklamaları alaycı bir cevap verdi.

Nijeryalı yıldızın sözleri hatırlatılan Mouyuma, "Bence Pierre-Emerick Aubameyang bu soruyu zaten cevapladı ve Gambia karşısında dört gol atarak bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'i tiye aldılar: Alaycı ifadelerle meydan okudular - 1. Resim

"KUPAYI DA KAZANACAKTI AMA BAŞARAMADI"

2024 yılındaki Afrika Uluslar Kupası finalini hatırlatan Mouyuma, "Son Afrika Uluslar Kupası'nda da kupayı Nijerya'ya getirmek için her şeyi yapacağını söyledi ama maalesef Fildişi Sahili kazandı. Bunlar herkesin inançsızca kullandığı motivasyon sözleri. Bu sadece onun fikri." diye konuştu.

DÜNYA KUPASI'NA SON BİLET

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalindeki Nijerya-Gabon maçı 13 Kasım Perşembe akşamı TSİ 19:00'da oynanacak. Kazanan takım, aynı akşam TSİ 22:00'deki Kamerun-Demokratik Kongo maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak. Finali kazanan takım 2026 Dünya Kupası biletini alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Huriye Helvacı'nın kızı konuştu, sesi titreyerek çağrı yaptı: Annemin kaybolduğunu internetten öğrendim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray derbide Beşiktaş'a fark attı - SporGalatasaray'dan 7'de 7: Derbide Beşiktaş'a gol yağdırdı5 gol, 2 penaltı ve kırmızı kart: Özbelsan Sivasspor: 3 - Manisa FK: 2 - Spor5 gol, 2 penaltı ve kırmızı kart: 4 maç sonra gelen 3 puanGol düellosunda kazanan çıkmadı! Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 2 - SporGaziantep'te büyük heyecan! Gol düellosunda kazanan çıkmadıGalatasaray'dan Lionel Messi için ilk açıklama geldi: Çıtayı çok yükselttik - SporGalatasaray'dan Messi için ilk açıklama geldiBir ayda her şey değişti! Berke Özer, Fransa'da gündem oldu - SporTüm ülkede manşetti, bir anda her şey değiştiTedesco ile 11'in değişmezi oldu! İsmail Yüksek'e Fransız talip - SporTedesco'nun vazgeçilmezi oldu! Milli oyuncuya Fransız talip
Sonraki Haber Yükleniyor...