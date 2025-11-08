Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray derbide Beşiktaş'a fark attı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray GAİN, derbi maçtaBeşiktaş'ı 5-0 mağlup etti. Lider durumdaki sarı-kırmızılı takım, 7'de 7 yaparak, puanını 21'e çıkardı. 3 maçtır kazanamayanBeşiktaş ise 7 puanla 10'uncu sırada yer aldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Valentina Giacinti️, Ebru Topçu, Marta Cintra ve Ngah Manga (2)kaydetti.

MA Ç TAN Ö NEML İ DAK İ KALAR

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiye iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı. Takımlar ilk 30 dakikada pozisyon bulmakta güçlük çekti.

Daha sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 32'inci dakikada Valentina Giacinti'nin ceza yayı içinden attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 39'uncu dakikada Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. 45+1'inci dakikada Marta Cintra ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip, derbide farkı 3'e yükseltti.Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarı düşük tempoda bir oyuna sahne olurken sarı-kırmızılı takım, 76'ncıdakikada Ngah Manga'nın ceza sahası içinden bulduğu golle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Manga ile 90+1'inci dakikada kontrataktan bir gol daha bulan Galatasaray, skoru 5-0 yaptı.Galatasaray GAİN, derbiyi 5-0 kazandı.