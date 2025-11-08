Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray derbide Beşiktaş'a fark attı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray derbide Beşiktaş'a fark attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray derbide Beşiktaş&#039;a fark attı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş'ın galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray GAİN, derbi maçtaBeşiktaş'ı 5-0 mağlup etti. Lider durumdaki sarı-kırmızılı takım, 7'de 7 yaparak, puanını 21'e çıkardı. 3 maçtır kazanamayanBeşiktaş ise 7 puanla 10'uncu sırada yer aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray derbide Beşiktaş'a fark attı - 1. Resim

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Valentina Giacinti️, Ebru Topçu, Marta Cintra ve Ngah Manga (2)kaydetti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray derbide Beşiktaş'a fark attı - 2. Resim

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiye iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı. Takımlar ilk 30 dakikada pozisyon bulmakta güçlük çekti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray derbide Beşiktaş'a fark attı - 3. Resim

Daha sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 32'inci dakikada Valentina Giacinti'nin ceza yayı içinden attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 39'uncu dakikada Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. 45+1'inci dakikada Marta Cintra ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip, derbide farkı 3'e yükseltti.Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray derbide Beşiktaş'a fark attı - 4. Resim

İkinci yarı düşük tempoda bir oyuna sahne olurken sarı-kırmızılı takım, 76'ncıdakikada Ngah Manga'nın ceza sahası içinden bulduğu golle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Manga ile 90+1'inci dakikada kontrataktan bir gol daha bulan Galatasaray, skoru 5-0 yaptı.Galatasaray GAİN, derbiyi 5-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Antalya’da şüpheli ölüm! 30 yaşındaki gencin cesedi odasında bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5 gol, 2 penaltı ve kırmızı kart: Özbelsan Sivasspor: 3 - Manisa FK: 2 - Spor5 gol, 2 penaltı ve kırmızı kart: 4 maç sonra gelen 3 puanGol düellosunda kazanan çıkmadı! Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 2 - SporGaziantep'te büyük heyecan! Gol düellosunda kazanan çıkmadıGalatasaray'dan Lionel Messi için ilk açıklama geldi: Çıtayı çok yükselttik - SporGalatasaray'dan Messi için ilk açıklama geldiBir ayda her şey değişti! Berke Özer, Fransa'da gündem oldu - SporTüm ülkede manşetti, bir anda her şey değiştiTedesco ile 11'in değişmezi oldu! İsmail Yüksek'e Fransız talip - SporTedesco'nun vazgeçilmezi oldu! Milli oyuncuya Fransız talipAvrupa'nın iki devi de Osimhen'in peşinde! 'Galatasaray, 150 milyon euro istiyor' - SporAvrupa'nın iki devi peşinde: Osimhen'in fiyatı...
Sonraki Haber Yükleniyor...