İbo Show yılbaşı özel programında yer alacak ilk şarkıcı belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sosyal medyada paylaştığı videoda Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu görüldü. Tilbe'nin ilginç dansı ise Tatlıses'i güldürdü. İki isim uzun yıllar sonra mayıs ayında aralarındaki buzları eritmişti.

İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yılbaşında İbo Show özel programıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programa kimlerin katılacağı merak konusuyken sosyal medyada ilk paylaşım geldi.

Tatlıses, Tilbe'yi izlerken gülmekten kendini alamadı.

TİLBE'NİN DANSI TATLISES'İ GÜLDÜRDÜ

İbo Show yılbaşı programında Yıldız Tilbe de yer alacak. Yapılan paylaşımda programa konuk olan Tilbe'nin şarkı arasında yaptığı ilginç dans figürleri gündem oldu. O anlarda İbrahim Tatlıses'in de kahkahalara boğulduğu görüldü.

MAYIS AYINDA BARIŞMIŞLARDI

İki isim uzun süren küslüklerini geçtiğimiz mayıs ayında sona erdirmişti. Tatlıses'in yeni inşaat lansmanında bir araya gelen ikili samimi görüntüler vermişti. Yıldız Tilbe, mangal yakan İbrahim Tatlıses'i elleriyle beslemişti.

