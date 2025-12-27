Türkiye Gazetesi
Yıllar sonra küslük bitmişti! İbo Show'da Yıldız Tilbe sürprizi: İbrahim Tatlıses kahkahalara boğuldu
İbo Show yılbaşı özel programında yer alacak ilk şarkıcı belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sosyal medyada paylaştığı videoda Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu görüldü. Tilbe'nin ilginç dansı ise Tatlıses'i güldürdü. İki isim uzun yıllar sonra mayıs ayında aralarındaki buzları eritmişti.
Özetle
Kaydet
Magazin 18 saat önce
İbrahim Tatlıses, yılbaşına özel İbo Show programında, uzun süreli küslüklerini sonlandırdığı Yıldız Tilbe'yi ağırlayacak.
- İbrahim Tatlıses, yılbaşında İbo Show özel programıyla sevenleriyle buluşacak.
- Yıldız Tilbe, programa konuk olacak isimler arasında yer alıyor.
- Tilbe'nin programdaki ilginç dans figürleri Tatlıses'i güldürerek gündem oldu.
- İki sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında uzun süreli küslüklerini sona erdirmişti.
İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yılbaşında İbo Show özel programıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programa kimlerin katılacağı merak konusuyken sosyal medyada ilk paylaşım geldi.
TİLBE'NİN DANSI TATLISES'İ GÜLDÜRDÜ
İbo Show yılbaşı programında Yıldız Tilbe de yer alacak. Yapılan paylaşımda programa konuk olan Tilbe'nin şarkı arasında yaptığı ilginç dans figürleri gündem oldu. O anlarda İbrahim Tatlıses'in de kahkahalara boğulduğu görüldü.
ÖNERİLEN HABERLER
MAGAZİN
Kırgınlık son buldu ve barıştılar! Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’i elleriyle besledi
MAYIS AYINDA BARIŞMIŞLARDI
İki isim uzun süren küslüklerini geçtiğimiz mayıs ayında sona erdirmişti. Tatlıses'in yeni inşaat lansmanında bir araya gelen ikili samimi görüntüler vermişti. Yıldız Tilbe, mangal yakan İbrahim Tatlıses'i elleriyle beslemişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR