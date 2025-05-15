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Kırgınlık son buldu ve barıştılar! Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’i elleriyle besledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırgınlık son buldu ve barıştılar! Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’i elleriyle besledi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllar süren küslük sona erdi! İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, bir zamanlar İbo Show'da yaşanan gerginliğin ardından barıştı. Tatlıses'in yeni inşaat projesinin lansmanında buluşan ikili, mangal partisiyle dostluklarını perçinledi. Tilbe, Tatlıses'i elleriyle besleyerek samimi anlara imza attı.

Yıldız Tilbe’nin yıldızının parladığı yıllarda, İbrahim Tatlıses onu kendi yapım şirketi İdobay’a transfer etmişti. Hatta Tatlıses, Tilbe’nin birçok bestesine albümlerinde yer vererek bu dostluğu pekiştirmişti.

Kırgınlık son buldu ve barıştılar! Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’i elleriyle besledi - 1. Resim

Ancak bir gün, bu yakın ilişki herkesin gözleri önünde sona erdi. İbo Show’un canlı yayınında ikili, tüm Türkiye’nin önünde sert bir tartışmaya girdi.

Kırgınlık son buldu ve barıştılar! Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’i elleriyle besledi - 2. Resim

UZUN SÜRE KÜS KALMIŞLARDI

O programda İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe’nin Prestij Müzik’ten İdobay’a geçtiği döneme atıfta bulunarak, ağır bir ifade kullanmıştı. Bu sözler ekran başındaki izleyicileri şoke etmişti. O günden sonra ikili arasında uzun yıllar süren bir küslük başladı.

Kırgınlık son buldu ve barıştılar! Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’i elleriyle besledi - 3. Resim

Yıllar sonra ise barış haberi Bodrum’dan geldi. İkili, aralarındaki buzların eridiğini Instagram’da paylaştıkları bir hikâyeyle duyurdu. Tatlıses, paylaşımına “Hoş geldin Yıldız kızım” notunu düştü.

Kırgınlık son buldu ve barıştılar! Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’i elleriyle besledi - 4. Resim

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, barışmalarının ardından yeni projelerinin lansmanında ilk kez birlikte basının karşısına çıktı. Tilbe, Tatlıses'i elleriyle mangal başında besledi. O anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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