Galatasaray, Kadın Süper Ligi'nde gol olup yağdı: 17-0'lık skor gündem oldu

- Güncelleme:
Galatasaray, Kadın Süper Ligi&#039;nde gol olup yağdı: 17-0&#039;lık skor gündem oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray GAİN, konuk ettiği Gaziantep ALG Spor'u 17-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligde 5'te 5 yaparken; Gaziantep ALG Spor'un aldığı kötü sonuçlar ve averajı dikkat çekti.

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Gaziantep ALG Spor'u ağırladı. Sarı-kırmzılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmadan 17-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, Kadın Süper Ligi'nde gol oldu yağdı: 17-0'lık galibiyet gündem oldu - 1. Resim

GOL YAĞMURU

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; Valentina Giacinti (3, 40, 43, 45+1), Divine Manga (10, 20, 35, 50, 64), İrem Eren (18), K.K (25), Melike Öztürk (26), Elanur Laçın (55, 63), Melike Pekel (68, 81) ve Julia Hickelsberger (82) kaydetti. 

Galatasaray, Kadın Süper Ligi'nde gol oldu yağdı: 17-0'lık galibiyet gündem oldu - 2. Resim

EKSİ 49 AVERAJ

Sarı-kırmızılı takım, 17-0'lık galibiyet ile ligde 5'te 5 yaptı. Gaziantep ALG Spor ise 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken, kalesinde 52 gol gördü. Bornova Hitabspor'u hükmen mağlup eden Gaziantep temsilcisinin sadece 3 golü var. Gaziantep ALG Spor'un eksi 49 genel averajı bulunuyor. 

