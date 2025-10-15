Galatasaray, Kadın Süper Ligi'nde gol olup yağdı: 17-0'lık skor gündem oldu

Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Gaziantep ALG Spor'u ağırladı. Sarı-kırmzılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmadan 17-0 galip ayrıldı.

GOL YAĞMURU

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; Valentina Giacinti (3, 40, 43, 45+1), Divine Manga (10, 20, 35, 50, 64), İrem Eren (18), K.K (25), Melike Öztürk (26), Elanur Laçın (55, 63), Melike Pekel (68, 81) ve Julia Hickelsberger (82) kaydetti.

EKSİ 49 AVERAJ

Sarı-kırmızılı takım, 17-0'lık galibiyet ile ligde 5'te 5 yaptı. Gaziantep ALG Spor ise 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken, kalesinde 52 gol gördü. Bornova Hitabspor'u hükmen mağlup eden Gaziantep temsilcisinin sadece 3 golü var. Gaziantep ALG Spor'un eksi 49 genel averajı bulunuyor.