Aston Villa, Galatasaray'a teklif hazırlığında: Wilfried Singo için 50 milyon euro

Aston Villa, Galatasaray'a teklif hazırlığında: Wilfried Singo için 50 milyon euro

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aston Villa, Galatasaray, Transfer, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları Liverpool maçında sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin radarına giren Wilfried Singo için Aston Villa'nın, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacağı konuşuluyor. Barış Alper'i astronomik ücrete rağmen satmayan sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahili futbolcunun bonservisini de belirledi.

Alanyaspor - Galatasaraymaçında Mauro Icardi'ye jeneriklik asist yapan, Liverpool maçında yıldızlaşan Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı. Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, sırasıyla Başakşehir, Bodo-Glimt ve Göztepe maçlarını kaçıracak. Kasım ayında takıma dönecek 24 yaşındaki futbolcu, Aston Villa başta olmak üzere Premier Lig kulüplerinin transfer listesine girdi.

Aston Villa, Galatasaray'a teklif hazırlığında: Wilfried Singo için 50 milyon euro - 1. Resim

DEVRE ARASINDA TEKLİF BEKLENİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre;30,7 milyon euro bonservisödenenSingo'ya, devre arasında transfer teklifleri gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Barış Alper Yılmaz'ı 35 milyon euroya satmayan Galatasaray, benzer rakamlara Singo'yu da göndermeyi düşünmüyor.

Aston Villa, Galatasaray'a teklif hazırlığında: Wilfried Singo için 50 milyon euro - 2. Resim

BEKLENTİ 50 MİLYON EURO VE REKOR

Sözleşmesine 60 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan, stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayabilen gençoyuncuya en az 50 milyon euro değer biçiliyor. Singo'nun, 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in satış rekorunu kırması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

