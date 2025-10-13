Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 25 ilde 'siber suç' operasyonu! 274 şüpheli yakalandı

25 ilde 'siber suç' operasyonu! 274 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 274 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 123'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 il merkezli olan ve 5 gündür süren operasyonlarda 274 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "25 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheli şahıs tutuklandı. 123’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadesini kullandı.

ARAÇLARA VE TAPULARA EL KONDU

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 10 adet soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 adet araç ile 7 adet tapuya el konuldu. Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacakBugün maç var mı, kimin maçı var? 13 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcaklık düşüyor, kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı - GündemSıcaklık düşüyor, kar ve sağanak geliyorAnkaralılar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı - GündemAnkaralılar dikkat! Trafiğe kapanan yollar belli olduDiyarbakır merkezli 12 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var - GündemDiyarbakır merkezli 12 ilde dev operasyon! Gözaltılar varErdoğan: Gazze'de işimiz yeni başlıyor - GündemErdoğan: Gazze'de işimiz yeni başlıyorKütahya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürüyor - GündemKütahya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürüyorİbret olsun! Sahte sirene en ağır ceza - Gündemİbret olsun! Sahte sirene en ağır ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...