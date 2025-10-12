Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yolu kapatan düğün konvoyuna Bakanlık müdahalesi! Bakan Yerlikaya, yeni kanundaki cezaları açıkladı

Yolu kapatan düğün konvoyuna Bakanlık müdahalesi! Bakan Yerlikaya, yeni kanundaki cezaları açıkladı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultanbeyli’de çekilen düğün konvoyu nedeniyle trafik felç oldu, 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifindeki ağır cezaları açıkladı ve "Bu caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle birlikte yapılan ihlallerin ne kadar düştüğünü hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sultanbeyli’de kaydedilen bir düğün konvoyu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Bir çiftin en mutlu günü olarak kayıtlara geçmesi gereken anlar, trafiğin durma noktasına gelmesiyle büyük tepki topladı. Meşalelerin yakıldığı, araç kuyruklarının oluştuğu konvoy nedeniyle yol bir süreliğine tamamen kapandı.

Vatandaşlar konvoy nedeniyle trafikte sıkıştı. Olayın yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

"BU GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüntüler bize yakışmıyor. Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar var trafikte. Evine, işine varmaya çalışanlar var. O yüzden hep diyoruz ki: Caydırıcılık ilkesi, trafik kültürünün yerleşmesinde olmazsa olmazdır.”

10 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yerlikaya, görüntülerde yer alan konvoydaki 10 araç sürücüsünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilerek yakalandığını, bu kişiler hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığını duyurdu.

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında, TBMM gündemindeki yeni trafik kanunu teklifine de değinen Yerlikaya, düğün ve asker uğurlama gibi gerekçelerle yol kapatanlara yönelik uygulanacak yeni yaptırımları şöyle sıraladı:

  • Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak
  • Araç 60 gün trafikten men edilecek
  • Eğer ihlal; köprü, viyadük, tünel ya da otoyol gibi kritik noktalarda gerçekleşirse, cezalar iki katına çıkacak:
  • Sürücü belgesi 120 gün geri alınacak
  • Araç 120 gün trafikten men edilecek

Yerlikaya, trafik kurallarının sadece bireyleri değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini vurguladı:

“Trafik sadece taşıtların akışı değildir; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır.”

Bakan, caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle bu tür ihlallerin azalacağını belirterek vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağırdı.

