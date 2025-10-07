Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trafik cezaları, IMEI kayıt ücreti, pasaport ve ehliyet harçları değişiyor! İşte 2026'da ödenecek ücretler

Trafik cezaları, IMEI kayıt ücreti, pasaport ve ehliyet harçları değişiyor! İşte 2026'da ödenecek ücretler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trafik cezaları, IMEI kayıt ücreti, pasaport ve ehliyet harçları değişiyor! İşte 2026&#039;da ödenecek ücretler
Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 43,93 olarak açıklanan oranın bu yıl yüzde 22-24 arasında gelmesi bekleniyor. Buna göre 2026'da trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları, IMEI kayıt ücreti ve silah ruhsatı ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ekim ayına girilmesiyle gözler vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranına çevrildi. Yeniden değerleme oranı ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor. 

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Geçen sene bu oran yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. NTV'de yer alan habere göre bu oranın bu yıl yüzde 22-24 aralığında gelmesi bekleniyor. 

Trafik cezaları, IMEI kayıt ücreti, pasaport ve ehliyet harçları değişiyor! İşte 2026'da ödenecek ücretler - 1. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YETKİSİ VAR

Yeniden değerleme oranının yüzde 22-24 aralığında açıklanmasıyla vergi, harç ve cezalar da bu yönde artacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı azaltıp artırma yetkisi bulunuyor. 

Trafik cezaları, IMEI kayıt ücreti, pasaport ve ehliyet harçları değişiyor! İşte 2026'da ödenecek ücretler - 2. Resim

YENİDEN DEĞERLEME ORANIYLA NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden değerleme oranı ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, trafik cezaları, veraset ve intikal vergisi, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri, kabahatlar kanununa tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemi etkileyecek. Söz konusu kalemlerdeki artışlar yeni yılda yani 2026'da yürürlüğe girecek. 

2026'DA VERGİ, HARÇ VE CEZALAR NE KADAR OLACAK?

Peki yeniden değerleme oranının yüzde 23 gelmesi durumunda vergi, harç ve cezalar ne kadar olacak? İşte detaylar... 

HarçlarMevcut Ücret Yüzde 23 zamlı ücret
A sınıfı ehliyet harcı1.883 TL2.316 TL
B sınıfı ehliyet harcı5.678 TL6.984 TL
Pasaport harcı 1 yıllık3.449 TL4.242 TL
Pasaport harcı 2 yıllık5.631 TL6.926 TL
Pasaport harcı 3 yıllık 8.000 TL9.840 TL
Pasaport harcı 3+ yıllık11.274 TL13.867 TL
Yurt dışı çıkış harcı1.000 TL1.230 TL
Kimlik kartı değiştirme ücreti185 TL227 TL
IME kayıt ücreti45.614 TL56.104 TL

 

Trafik cezasıMevcut CezaYüzde 23 zamlı ceza 
Kırmızı ışık cezası2.167 TL2.665 TL
Muayenesiz araç kullanma cezası2.168 TL2.666 TL
Emniyet şeridi ihlali cezası9.268 TL11.399 TL
Yaya geçidi cezası4.512 TL5.549 TL
Hatalı park cezası993 TL1.221 TL
Drift cezası46.393 TL57.063 TL
Hatalı sollama cezası2.168 TL2.666 TL
Makas atma cezası46.393 TL57.063 TL
Telefonla konuşma cezası2.168 TL2.666 TL
Hız limitlerini %10-30 arasında aşma2.167 TL2.666 TL
Hız limitlerini %30-50 arasında aşma4.512 TL5.549 TL
Hız limitlerini %50'den fazla aşma9.268TL11.399 TL

SİLAH RUHSATLARI DA ARTACAK

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Silah bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 62 bin 195 liraya, silah taşıma ruhsatı 158 bin liradan 194 bin 340 liraya, yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 62 bin 195 liraya, yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin liradan 194 bin 340 liraya, tivsiz tüfek ruhsatnamesi bin 225 liradan bin 507 liraya yükselmesi bekleniyor.

Silah bulundurma kart ücreti bin 100 liradan bin 353 liraya, silah taşıma ruhsat kart ücreti bin 500 liradan bin 845 liraya, yizsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti 600 liradan 738 liraya, kurusıkı bildirim kart ücreti 150 liradan 184.5 liraya yükselebilir.

