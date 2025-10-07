Trafik cezaları, IMEI kayıt ücreti, pasaport ve ehliyet harçları değişiyor! İşte 2026'da ödenecek ücretler

Ekim ayına girilmesiyle gözler vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranına çevrildi. Yeniden değerleme oranı ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Geçen sene bu oran yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. NTV'de yer alan habere göre bu oranın bu yıl yüzde 22-24 aralığında gelmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YETKİSİ VAR

Yeniden değerleme oranının yüzde 22-24 aralığında açıklanmasıyla vergi, harç ve cezalar da bu yönde artacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı azaltıp artırma yetkisi bulunuyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANIYLA NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden değerleme oranı ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, trafik cezaları, veraset ve intikal vergisi, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri, kabahatlar kanununa tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemi etkileyecek. Söz konusu kalemlerdeki artışlar yeni yılda yani 2026'da yürürlüğe girecek.

2026'DA VERGİ, HARÇ VE CEZALAR NE KADAR OLACAK?

Peki yeniden değerleme oranının yüzde 23 gelmesi durumunda vergi, harç ve cezalar ne kadar olacak? İşte detaylar...

Harçlar Mevcut Ücret Yüzde 23 zamlı ücret A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL 2.316 TL B sınıfı ehliyet harcı 5.678 TL 6.984 TL Pasaport harcı 1 yıllık 3.449 TL 4.242 TL Pasaport harcı 2 yıllık 5.631 TL 6.926 TL Pasaport harcı 3 yıllık 8.000 TL 9.840 TL Pasaport harcı 3+ yıllık 11.274 TL 13.867 TL Yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL 1.230 TL Kimlik kartı değiştirme ücreti 185 TL 227 TL IME kayıt ücreti 45.614 TL 56.104 TL

Trafik cezası Mevcut Ceza Yüzde 23 zamlı ceza Kırmızı ışık cezası 2.167 TL 2.665 TL Muayenesiz araç kullanma cezası 2.168 TL 2.666 TL Emniyet şeridi ihlali cezası 9.268 TL 11.399 TL Yaya geçidi cezası 4.512 TL 5.549 TL Hatalı park cezası 993 TL 1.221 TL Drift cezası 46.393 TL 57.063 TL Hatalı sollama cezası 2.168 TL 2.666 TL Makas atma cezası 46.393 TL 57.063 TL Telefonla konuşma cezası 2.168 TL 2.666 TL

Hız limitlerini %10-30 arasında aşma 2.167 TL 2.666 TL Hız limitlerini %30-50 arasında aşma 4.512 TL 5.549 TL

Hız limitlerini %50'den fazla aşma 9.268TL 11.399 TL

SİLAH RUHSATLARI DA ARTACAK

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Silah bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 62 bin 195 liraya, silah taşıma ruhsatı 158 bin liradan 194 bin 340 liraya, yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 62 bin 195 liraya, yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin liradan 194 bin 340 liraya, tivsiz tüfek ruhsatnamesi bin 225 liradan bin 507 liraya yükselmesi bekleniyor.

Silah bulundurma kart ücreti bin 100 liradan bin 353 liraya, silah taşıma ruhsat kart ücreti bin 500 liradan bin 845 liraya, yizsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti 600 liradan 738 liraya, kurusıkı bildirim kart ücreti 150 liradan 184.5 liraya yükselebilir.