Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Goldman Sachs'tan çarpıcı 2026 tahmini

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Goldman Sachs'tan çarpıcı 2026 tahmini

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın, Rapor, Tahmin, Goldman Sachs, Fiyat, Rekor, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir tahmin geldi. Dev banka, 2026 aralık ayına ilişkin ons altın tahminini 600 dolar yükseltti. İşte detaylar..

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram ve ons yeni güne de rekorla başladı. Altının gram fiyatı 5.338 lirayla, ons fiyatı ise 3.977 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Vatandaşlar altındaki yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs altın tahminini güncelledi. 

GOLDMAN SACH ALTIN TAHMİNİNİ 600 DOLAR YÜKSELTTİ 

Goldman Sachs, 2026 yılının aralık ayı için ons altın tahminini 600 dolar yükseltti. ABD'li banka, tahminini 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara çıkardı. Goldman bu tahmine güçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe gösterdi.

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Goldman Sachs'tan çarpıcı 2026 tahmini - 1. Resim

"ALTINDA RİSKLER HALA YUKARI YÖNLÜ"

Goldman'ın raporunda "Geliştirdiğimiz altın fiyat tahminine ilişkin risklerin hâlâ net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, ETF varlıkları bizim faiz oranlarına dayalı tahminimizin üzerine çıkarabilir" ifadeleri yer aldı. 

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Goldman Sachs'tan çarpıcı 2026 tahmini - 2. Resim

Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aracında kurşunlanarak öldürülmüştü! Serdar Öktem'in ön otopsi raporu ortaya çıktıBursa baraj doluluk oranı: 7 Ekim BUSKİ barajlarda son durum ne?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine indirim geliyor - EkonomiBenzin ve motorine 1 TL üzeri indirim geliyorAltın ve Bitcoin’de yeni zirve! Rekorlar devam ediyor - EkonomiAltın ve Bitcoin’de yeni zirve!EMSE, Quavis ile verimliliği artırıyor! Havalimanlarında yüzde 50 tasarruf sağlıyor  - EkonomiEMSE, Quavis ile verimliliği artırıyor! Havalimanlarında yüzde 50 tasarruf sağlıyor Tosyalı’dan bir ilk! Cüruftan depreme dayanıklı asfalt üretti - EkonomiTosyalı’dan bir ilk! Cüruftan depreme dayanıklı asfalt ürettiBilecik'te üretime başladı: Hasçelik'ten yeşil çeliğe 150 milyon avro yatırım - EkonomiBilecik'te üretime başladı: Hasçelik'ten yeşil çeliğe 150 milyon avro yatırımYollarda yaşlı araç alarmı! 6 milyon otomobil tehlike saçıyor - Ekonomi6 milyon otomobil tehlike saçıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...