Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Goldman Sachs'tan çarpıcı 2026 tahmini

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram ve ons yeni güne de rekorla başladı. Altının gram fiyatı 5.338 lirayla, ons fiyatı ise 3.977 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Vatandaşlar altındaki yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ederken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs altın tahminini güncelledi.

GOLDMAN SACH ALTIN TAHMİNİNİ 600 DOLAR YÜKSELTTİ

Goldman Sachs, 2026 yılının aralık ayı için ons altın tahminini 600 dolar yükseltti. ABD'li banka, tahminini 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara çıkardı. Goldman bu tahmine güçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe gösterdi.

"ALTINDA RİSKLER HALA YUKARI YÖNLÜ"

Goldman'ın raporunda "Geliştirdiğimiz altın fiyat tahminine ilişkin risklerin hâlâ net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, ETF varlıkları bizim faiz oranlarına dayalı tahminimizin üzerine çıkarabilir" ifadeleri yer aldı.

Goldman, merkez bankası altın alımlarının 2025'te 80 ton, 2026'da ise 70 ton ortalama ile gerçekleşmesini beklediğini de belirtti.