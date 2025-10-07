Altın ve Bitcoin’de yeni zirve! Rekorlar devam ediyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisi ve ABD hükümetinin “daha uzun süreli kapalı kalma” riskinin artması, küresel piyasalarda değerli metaller ve kripto varlıkları desteklemeye devam ediyor. Ons altın 3.977 dolar ve Bitcoin 126 bin 270 dolar ile yeni zirve seviyelerini test etti. 7 Ekim 2025 gram altın fiyatı da 3.338 TL ile rekor tazeledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD ekonomisinden özellikle de istihdam piyasasından gelen son zayıf sinyallerin ardından ekim ve aralık toplantılarında FED’den beklenen faiz indirimleri, değerli metaller ve kripto varlıkları desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan ABD hükümetinin “daha uzun süreli kapalı kalma” ihtimali de artarken; yatırımcıların güvenli liman talepleri, her iki varlık için son 1 haftada önemli bir katalizör olarak öne çıkıyor.

7 EKİM 2025 ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü işlemlerde 3.977 dolarla rekor tazeledi. İç piyasada da 7 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.338 TL ile yeni zirvesini gördü. TSİ 06:30 itibarıyla spot gram altın fiyatı 5.315 TL’ye yakın seyrediyor.

Kapalıçarşı’da ise gram satış fiyatı 5.500 TL’yi aşarken, çeyrek altın satış fiyatı da 8.990 TL’den gerçekleşiyor.

7 EKİM 2025 BTC FİYATI

Bu arada piyasa değeri bakımından kripto varlıkların en büyüğü olan Bitcoin de dün akşam saatlerinde 126 bin 270 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. BTC’de bugünkü işlemler ise sabah saatlerinde 124 bin 500 dolara yakın devam ediyor.

Geçen hafta 3,25 milyar doların ardından bu haftanın ilk işlem gününde de ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla BTC’ye 220 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

ABD’DE ‘KAPANMA’ BELİRSİZLİĞİ

Analistler, “ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair bir işaretin henüz olmadığına” dikkat çekerek, "Senato'da yakın zamanda anlaşma olasılığı uzak görünüyor. Bazı senatörler de hükümetin yeniden açılmasına yaklaşılmadığını söylüyor. Bu belirsizlik, güvenli liman yatırımlar için destekleyici bir ortam sunmaya devam ediyor” değerlendirmesin bulunuyor.

