Bitcoin’de 3,25 milyar dolarlık alım!

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Kripto para birimi Bitcoin hafta sonu işlemlerinde 125 bin 725 dolarla yeni zirvesini görmesinin ardından, yeni haftaya da 124 bin dolara yakın seviyelerden başlıyor. BTC’den son düşüş hareketinin 18-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiğini ve fiyatların bu dönemde 117 bin 970 dolardan 108 bin 650 dolara kadar gerilediğini hatırlatan analistler, “Bu düşüşün geri alınmasının ardından, fiyatlar, teknik olarak FİBO 161 direncine de işaret eden 124 bin dolar seviyesine yakın seyrediyor” yorumunda bulunuyor.

BTC'DE HEDEF FİYAT

124 bin dolar seviyesinin taban olarak teyit edilmesi halinde, FİBO 261 direncinin bulunduğu 133 bin 250 dolara doğru ivmelenme isteğinin artabileceğine de dikkat çeken analistler, “Muhtemel bir kâr satışı ise halinde ise aşağıda 120 bin dolar-118 bin dolar destek bandının korunması önemli gözüküyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Son dönemde altındaki yükselişin gerisinde kalan BTC fiyatı, 2 haftalık süreçte gördüğü dip seviyeden yaklaşık %15 yükselerek sarı metal ile arayı kapattı.

ABD’de hükümetin kapanmasının ardından öne çıkan belirsizlikler ve FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisi kripto varlıkları da destekliyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Öte yandan BTC’de kurumsal alımlar da geri döndü. Sadece geçen haftaki işlemlerde BTC’ye ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla 3,25 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Bu arada ETF işlemlerine açık ikinci büyük kripto varlık Ethereum’da da geçen hafta 1,3 milyar dolarlık para girişi takip edildi. Bu arada Ethereum fiyatı yeni haftaya 4.535 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Ethereum, ağustosta 4.955 dolarla rekor seviyesini test etmişti.