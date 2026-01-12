Yeni 'Torba Yasa' teklifi: Emekliden memura yeni düzenlemeler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifi, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren köklü değişiklikler içeriyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 13 maddeden oluşan "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adını taşıyan bu paket, özellikle emekli maaşları ve istihdam destekleri konusunda önemli düzenlemeler barındırıyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemenin en çarpıcı maddesi, milyonlarca emeklinin cebini doğrudan etkileyecek olan "taban aylık" artışı oldu. Teklifle birlikte; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlar ile hak sahiplerine dosya bazında yapılan en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olmak üzere 20.000 TL’ye yükseltiliyor.

Bu düzenleme ile emeklilerin ekonomik refahının artırılması ve sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İŞVERENE 2026 İSTİHDAM KALKANI

2016 yılından beri işverenlere asgari ücret desteği sağlanmaktadır. Her asgari ücret değişikliğinde destek tutarları da değişmektedir. En son işçi başına aylık 1.000 TL olarak uygulanmıştır.

Ekonominin can damarı olan istihdamın korunması özelikle esnaf ve KOBİ maliyetlerinin düşürülmesi için asgari ücret desteği 2026 yılında da kesintisiz devam edecek.

İşverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçlayan maddeye göre, şartları tutan tüm özel sektör işverenlerine işçi sayısı ve sektör ayrımı olmaksızın sigortalı başına günlük 42,33 TL, aylık ise 1.270 TL tutarında destek sağlanacak.

Ancak bu destekten yararlanabilmek için iş yerlerinin 2025 yılındaki sigortalı sayısının altına düşmemesi ve kayıt dışı işçi çalıştırmaması şart koşuluyor.

KAMU PERSONELİNDE "ADAYLIK" VE "DİSİPLİN" AYARI

Kanun teklifi sadece emekli ve işçileri değil, kamu görevlilerini de yakından ilgilendiriyor. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda önemli güncellemeler yapılıyor.

Yeni düzenlemeye göre adaylık sürecinde; eğitimlerde başarısız olan, birden fazla uyarma veya kınama cezası alan adayların memuriyetle ilişiği kesilecek. Daha da önemlisi, bu şekilde ilişiği kesilenler tam 3 yıl boyunca yeniden devlet memuru olarak atanamayacak.

Ayrıca, disiplin cezalarının yargı yoluyla iptal edilmesi durumunda ortaya çıkan zaman aşımı boşlukları da gideriliyor.

Mahkeme kararı idareye ulaştığında zaman aşımı süresi dolmuş veya dolmak üzereyse, idareye karar gerekçesini dikkate alarak işlem yapması için 4 aylık net bir ek süre tanımlanıyor.

STRATEJİK KADROLARA YENİ STATÜ

Dijital çağın gereklerine uygun olarak, Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı kadrosuna sahip personelin mali, sosyal ve emeklilik hakları, stratejik öneme sahip diğer üst düzey yöneticilerle eşitleniyor.

Öte yandan, Türkiye Varlık Fonu ve iştiraklerinin özel hukuk hükümlerine tabi kalarak, piyasa şartlarında daha etkin ve rekabetçi bir şekilde yönetilmesinin önü açılıyor.

