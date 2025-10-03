Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dev banka Bitcoin tahminini güncelledi: Yıl sonu uçuşa geçecek

ABD'li banka JP Morgan, Bitcoin ile ilgili kritik bir tahminde bulundu. Dev banka, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 165 bin dolara yükselebileceğini öngördü.

JP Morgan analistleri, dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin'in yıl sonuna kadar 165 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Banka tarafından yayımlanan raporda, Bitcoin'in volatiliteye göre ayarlandığında altına kıyasla hala düşük değerli olduğunun altı çizildi.

ALTIN-BİTCOİN DENGESİ

Rapora göre Bitcoin-altın volatilite oranı 2 seviyesinin altına geriledi. Bu durum, Bitcoin'in altına kıyasla yalnızca 1,85 kat daha fazla risk sermayesi tükettiğini ortaya koyuyor.

Bu orana göre, Bitcoin'in mevcut 2,3 trilyon dolarlık piyasa değerinin yaklaşık yüzde 42 artması gerektiği hesaplanıyor. Analistlere göre bu artış, Bitcoin fiyatını 165 bin dolar seviyesine taşıyacak ve altındaki yaklaşık 6 trilyon dolarlık özel yatırım hacmi (ETF'ler, külçeler, madeni paralar) ile denge sağlayacak.

