Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maçta Manchester United havlu attı
Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta Brighton Hove Albion, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester United'ı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Brighton Hove Albion, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek 4. tura çıktı.
Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton Hove Albion, 12. dakikada Brajan Gruda'nın golüyle 1-0 geçti.
İkinci yarıya hızla başlayan konuk ekip, 65. dakikada Danny Welbeck ile farkı 2'ye çıkardı. Manchester United, 85. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle skoru 2-1 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Brighton Hove Albion, kupada tur atladı.
Konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabakada 90 dakika görev aldı.
