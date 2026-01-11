Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında maçında Bayern Münih, konuk ettiği Wolfsburg'u 8-1 mağlup etti ve en yakın rakibinin 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

NAMAĞLUP SERİSİ DEVAM ETTİ

Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih, 8-1'lik skorla kazandı ve ligdeki namağlup serisini sürdürdü.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Michael Olise (2), Kilian Fischer (KK), Moritz Jenz (KK), Luis Diaz, Raphael Guerreiro, Harry Kane ve Leon Goretzka kaydetti. Wolfsburg'un tek golü Dzenan Pejcinovic'ten geldi.

BAYERN 11 PUAN FARKLA ZİRVEDE

Bu galibiyetle 44 puana yükselen Bayern Münih, en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 11 puan önünde liderliğini devam ettirdi.



Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında Köln ile deplasmanda karşılaşacak. Wolfsburg ise St. Pauli'yi ağırlayacak.

