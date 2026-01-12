Karlı ve buzlu yollarda neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen kar yağışı uyarılarının ardından karlı yollarda güvenli sürüş önerileri çok aranmaya başladı. Peki karlı ve buzlu yollarda neler yapılmalı, neler yapılmamalı?

Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde kar yağışı uyarıları yapıldığında mümkün olduğunca, zorunlu haller dışında araç kullanmamaya dikkat etmek gerek. Bir de kış lastiğiniz yoksa kesinlikle trafiğe çıkmayın! 🟥Karlı ve buzlu yollarda araçların zemine tutuşu ciddi oranda azaldığı için, fren mesafesi uzar.

MUTLAKA KIŞ LASTİĞİ -Otomobiller için kış lastiği zorunluğu olmasa da sıcaklıklar 7 derece altına düştüğünde standart lastiklerin tutunma sorunu başlıyor. Bu nedenle kışın araç kullanılacaksa mutlaka, 7 derece altındaki hava şartları için tasarlanan ve tutunma performansı daha fazla olan kış lastiği taktırılmalı.



-Geniş ve yüksek performans lastikleri de dahil olmak üzere dört mevsim lastikleri bazı bölgelerde yeterli olabilir ancak karlı bölgelerde kullanımı uygun olmayabilir.

-Lastiklerin dördünün birden değiştirilmesi kullanımda daha fazla kontrol ve denge sağlar. Farklı dişlere, büyüklüğe ve imalata sahip tekerlekler asla karıştırılmamalı. -Soğuk havalarda lastik basınçları düşeceğinde sıklıkla kontrol etmekte fayda var. Karda lastik havalarını indirmek değil aksine artırmak daha çok fayda sağlar. Havanın artması tahliye kanallarını daha fazla açarak tutunmayı artırır. -Takip mesafesini iki katına çıkarın. Kış lastiğiniz olsa bile kar ve buz üzerinde fren mesafesi uzayacağı için takip mesafesine dikkat etmek gerek.

-Kış şartlarında araç kullanmak daha fazla dikkat gerektirir. Mümkün olduğunca yavaş ve daha az şerit değiştirerek hareket etmek lazım. Şerit değiştirirken yapılacak hareketler savrulmaya yol açabilir. Aynı şekilde ani gaz, fren ve direksiyon hareketlerinden kaçınmak önemli. Pedallar ve direksiyon mümkün olduğunda yumuşak kullanılmalı. -Mümkünse durmayın! Durduğunuz zaman kalkış soru yaşarsanız düz vitesli araçlarda 2. viteste kalmak avantaj sağlayacaktır. Otomatik vitesli araç sahipleri ise pedallara basmadan kalkış yaparken harekete geçtikten sonra yumuşak ve kademi olarak gaz pedalını kullanın.

-Aracın lastikleri kara saplanırsa çok fazla gaz vererek çıkmaya çalışmak lastiğin düştüğü çukurun derinleşmesini sağlar. İkinci viteste kalkarak lastikleri sağa veya sola çevirerek çapraz hareketlerle çıkmayı deneyin. Birkaç denemeye rağmen araç bulunduğu yerden kurtulmamışsa daha fazla zorlamak araca zarar verebilir. Çekici yardımı almak en doğru karar olacaktır. - Kara saplandığınızda veya yolda kaldığınızda, panik yapmadan ısınma koşulları nedeniyle aracınızda kalın ve yardımın ulaşmasını bekleyin. Araçta beklerken motor çalıştığında egzozun kar nedeniyle kapanıp kapanmadığını kontrol edin.

Araç kaydığında ne yapılmalı? ARAÇ KAYDIĞINDA NE YAPMAK LAZIM? Kaygan yolda aracın direksiyon hakimiyeti kaybolduğunda ve ön, arka veya dört tekerleğinde patinaj meydana gelir. Aracınız kaydığında, direksiyonu aracınızın yönlenmesini istediğiniz doğrultuda çevirin. Aracın arkası kaymaya başlarsa freni bırakın, direksiyonu arabanın arkasının kaydığı yöne doğru kırın. Araç tekrar tutunmaya başladığında ön tekerler kayıyorsa hafif fren, arka tekerler kayıyorsa hafif gaz kullanın.



Aracınız buzlu bir yüzeyde düz doğrultuda kaydığında, boş vitese geçin veya debriyaj pedalına basın. Yokuş çıkarken gaza yüklenmeden, düşük hızlarda, ani hızlanmaya çalışmadan kademeli olarak vites değiştirerek hareket edin.

Kar seviyesi arttığında kış lastiğinin de tutunması zorlaşacak ve zincir kullanmak gerekecek. ARAÇTA ZİNCİR BULUNDURUN Kış lastiği kullansanız bile yoğun yağış alan bölgelerde araçta mutlaka zincir bulundurulmalı. Kar seviyesi arttığında kış lastiğinin de tutunması zorlaşacak ve zincir kullanmak gerekecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası