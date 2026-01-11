Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre Türkiye’de geçen yılın aralık ayı itibarıyla basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerine tabi faal mükellef sayısı yıllık bazda artış gösterdi.

Gelir vergisi mükellefi sayısı, Aralık 2025 itibarıyla 2024’ün aynı dönemine kıyasla 400 bin 44 artarak 3 milyon 6 bin 533’e ulaşırken artış oranı yüzde 15,3’e oldu. Bu mükelleflerin 685 bin 872’si İstanbul’da, 207 bin 573’ü Ankara’da, 195 bin 458’si de İzmir’de kayıtlı bulunuyor.

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da yüzde 3,6 artışla geçen yılın sonu itibarıyla 1,2 milyonu buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimleri mükellef sayısına da yansıdı. Geçen yıl gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı, 496 bin 633 artışla 3 milyon 206 bin 999’a ulaşırken artış yüzde 18,3 olarak kayıtlara geçti.

