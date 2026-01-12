12 Ocak Pazartesi günü akaryakıt fiyatlar merak konusu haline geldi. Özellikle motorin, benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik olmayacağı sürücüler tarafından araştırılıyor. İşte, 12 Ocak Pazartesi gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları...

12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla milyonlarca sürücü, "Motorine zam mı geliyor" sorusunun cevabını arıyor. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının seyri ve dolar kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Motorine zam mı geliyor? 12 Ocak Pazartesi gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ÖTV, akaryakıtta yüzde 6,95 olarak uygulanacak. 2 Ocak’ta vergideki değişimle akaryakıt fiyatları zam gelmişti. 10 Ocak’ta ise motorine 85 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin (mazot) fiyatlarına yaklaşık 1,08 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışın yarın, 13 Ocak Salı günü itibarıyla geçerli olması öngörülüyor. Öte yandan, benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik yapılması planlanmıyor.

Motorine zam mı geliyor? 12 Ocak Pazartesi gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı 53,17 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı 53,68 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı 29,29 TL

Motorine zam mı geliyor? 12 Ocak Pazartesi gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı 53,01 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı 53,52 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG fiyatı 28,69 TL

Motorine zam mı geliyor? 12 Ocak Pazartesi gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı 54,04 TL

Ankara motorin fiyatı 54,78 TL

Ankara LPG fiyatı 29,17 TL

Motorine zam mı geliyor? 12 Ocak Pazartesi gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı 54,37 TL

İzmir motorin fiyatı 55,05 TL

İzmir LPG fiyatı 29,09 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası