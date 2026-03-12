Garanti BBVA, BonusFlaş’ı kapsamlı bir dönüşüm sürecinin ardından yeniden tasarladı. 2015’te ‘kart bilgileriniz ve kampanyalarınız tek uygulamada’ yaklaşımıyla hayata geçen BonusFlaş; GarantiPay, harcama kontrol, dijital slip gibi birçok yeni özelliği kullanıcılarla buluşturmuştu.

ÖNDER ÇELİK - Hızlandırılmış NFC ile Mobil Temassız ve QR ödeme akışları, gelişmiş kart yönetimi, kişiselleştirilmiş kampanya altyapısı ve dijital cüzdan özellikleriyle BonusFlaş, cüzdan, kampanya, ödeme ve kart deneyimini tek platformda sunuyor.

Bugün Türkiye’de yaklaşık 90 milyon kredi kartı kullanan tekil müşteri olduğunu, hane halkı tüketim harcamalarının neredeyse yüzde 80’inin kredi kartıyla gerçekleştiğini belirten Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Yapay zekâ ile güçlendirdiğimiz yeni BonusFlaş, kampanya ve sadakat deneyiminin ötesine geçerek harcama, tasarruf ve öneriyi aynı çatı altında buluşturan akıllı bir dijital cüzdana dönüşüyor. Müşterilerimize daha kişisel, daha bütünleşik ve daha proaktif bir finansal deneyim sunuyor; bankacılığın geleceğini bugünden inşa etmeye devam ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 2 yıl içinde Garanti Bankasında temassız ödemelerin telefonla yapılma oranının yüzde 1’den yüzde 12’ye yükseldiğini anlatan Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay da “Bu yıl bu oranın yüzde 20’lere geleceğini düşünüyoruz. Aktif kullanıcı sayısında beklentimiz yüzde 15’lik büyüme. 4,5 milyonları geçmek gibi bir hayal var. Kullanıcılarımız artık günlük hayatın içinde ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi tek platform üzerinden yapabiliyor. BonusFlaş’ı, ödeme, sadakat, kampanya, analiz ve kişisel önerileri tek bir platformda entegre ederek, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir dijital cüzdan olarak konumlandırıyoruz” diye konuştu.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı ise dijitalleşmenin ödeme deneyimini kartın ötesine taşıyarak kullanıcıların hayatını her geçen gün daha da kolaylaştırdığını söyledi.



