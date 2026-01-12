Büyük fotoğraflar küçük hesaplar...

Osmanlının son dönemini anlatan bir hatıra kitabında okumuştum. Hüseyin Cahit Yalçın’ın mıydı tam hatırımda kalmadı. Birisi dönemin bürokratına “Babıali bahçesinde Sadrazam Efendimizle birlikte görün, kimse dokunamaz” diye tavsiyede bulunuyor. Devir değişse de bazı şeyler değişmiyor.

Benzer bir hadiseyi Cüneyt Özdemir anlattı. Aynen aktarıyorum: “Şu an tutuklu olan isimlerden biri HaberTürk'te çalışıyordu. Görevden alacaklar ama almadılar. Ne oldu dedim. Ankara'ya gittim bakanlarla tek tek fotoğraf çektik, Instagrama koyduk, korktular görevden almaya!..”

Özdemir: “İlişkiler böyle kurulmuştu. İnsanlar gazeteci istemiyordu. Tam tersi bakanlarla, Erdoğan'ın uçağına binen İletişim Başkanı ile konuşan tipler isteniyordu.”

Geçen yıl deşifre olan 'Yenidoğan Çetesi’nin elebaşlarından Mustafa Kemal Zengin, tehdit ettiği savcıya şöyle diyordu:

“Seni öldürebilirler dikkatli ol. Bu adamların mermiye kafa atan 500 tane adamları var. Şimdi sen benimle bir fotoğraf çektireceksin. Ben bunu sayfama koyacağım. Sana kimse dokunamaz.”

Adam, böylece o fotoğraflarla kendisine dokunulmazlık zırhı oluşturuyor, 'büyük insanlarla ahbap büyük insan' rolüne bürünüyordu.

Şimdilerde İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasından tutuklu bulunan İBB’nin reklamcısı Murat Kapki’nin geçmişte Cumhurbaşkanı’nın elinden plaket almak için ne taklalar attığı deşifre olmamış mıydı?

Bu tiplerden piyasada öyle çok ki…

Türkiye, yeni dünya düzeninde büyük fotoğraflarda yer almak için yırtınırken bazıları da küçük fotoğraflarla gemilerini yürütüyor.



Sahiplenilmeyen kanal!



İki yıllık yayın hayatının ardından kapanma kararı alan Ekol TV hâlâ tartışılıyor. Kanal, piyasadan iyi yetişmiş isimleri iyi ücretlere transfer etti. Yayıncılık kalitesi de fena değildi. Fakat sahiplik ve mali yapısı şaibeliydi. Bu yüzden ‘akredite’ problemi yaşadı. Sahibi için bahis baronu Veysel Şahin’in olduğu söylendi. Mübariz Mansimov’un denildi. En son Ersan Şen’in olduğu iddiaları öne sürüldü. Şen, Veysel Şahin’in avukatlığını yapıyordu. Geçen hafta televizyon sahiplerine yönelik kara para soruşturması açıldı. Ersan Şen de şüpheliler arasında. Can Medya, Flash Haber ve Gain Medya'nın ardından Ekol TV de kirli para aklamak suçlamasına muhatap oldu. Kanalın yönetim kurulu üyesi ve eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin görevinden ayrıldı. Hasılı kanalı kimse sahiplenmedi. Tabii çalışanları dışında. Ekol TV’de görev yapan arkadaşlar var. “İyi habercilik yaptık, güzel işler çıkardık” diyorlar.



Tetikçi



Sözcü Televizyonu, kanalın tanıtımını yaparken aksiyon filmi teması kullandı.

Afişte sunucular Serdar Cebe ve Ekrem Açıkel silah doğrultmuş polis gibi resmedilerek "Bitirim İkili" diye takdim edildi.

Oysa tasarım "Tetikçi" temasına daha uygun gibi görünüyor.

Serdar Cebe denilince aklıma 15 Temmuz gecesi geliyor. O gece haber stüdyosu darbecilerce basıldı. Psikolojisi bozuldu. Toparlamak için ABD'ye gitti. Kendine gelmesi birkaç yılı buldu.



Basın İlan Kurumu



Basın İlan Kurumu 65 yaşında... Kurum, bugün Türkiye'nin en büyük 'reklamveren’i konumunda. Medya kuruluşlarına geçen yıl 6 milyar liralık ilan dağıtımı yapılmış. O destek verilmese yerelinden ulusalına yüzlerce basın kuruluşu kepenk kapatır. BİK, bu anlamda hayati bir fonksiyon üstleniyor.

Kurum, İstanbul'da yapay zekânın tartışıldığı bir panel düzenledi. Çok kalabalık bir organizasyondu. Dijitalleşmenin yıkıcı etkisi ve haberin telifi meselesine çözüm bulunamaması yerel, yerli ve millî medyanın alanını gittikçe daraltıyor.

BİK'in medya profesyonellerini buluşturarak bu hususta öncülük etmesi ülke adına büyük kazanç olacaktır.

