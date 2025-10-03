Bitcoin kritik seviyeyi aştı! Yeni zirve hesapları mı?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son 1 haftalık süreçte yükseliş trendinde hareket eden Bitcoin kritik bir eşiği daha aştı. BTC fiyatı dünkü işlemlerde 120 bin doları geçerek, 7 haftanın zirve seviyesini test etti. En yüksek 121 bin doları gören BTC’de bugünkü işlemler de sabah saatlerinde 120 bin 400 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

BTC'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, 120 bin doların kritik bir direnç olduğunu, bu seviyenin aşılması halinde tarihi zirve seviyelere işaret edebilecek 123 bin-124 bin dolar bandına doğru hareketliliğin yaşanabileceğini aktarıyor. Kâr satışları halinde ise 116 bin doların kısa vadeli destek konumuna olduğu ifade ediliyor.

Bitcoin, 14 Ağustos işlemlerinde 124 bin 517 dolar ile tüm zamanların rekor seviyesini görmüştü.

1,8 MİLYAR DOLARLIK PARA GİRİŞİ

BTC’deki son yükselişte özellikle kurumsal alımların yeniden etkili olmaya başladığı görülüyor.

Son 1 haftalık süreçte Bitcoin fiyatı yaklaşık %10’luk bir prime imza atarken; bu hafta sadece ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kalanıyla Bitcoin’e yaklaşık 1,8 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti.

BTC NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD’de hükümetin kapanması belirsizliği artırırken, bir süredir kıymetli metallerde öne çıkan “güvenli liman” tercihinin kriptolarda da kendini göstermeye başladığı ifade ediliyor. Bu kapsamda piyasanın ikinci büyük kriptosu Ethereum da %15’e yaklaşan haftalık prim dikkat çekiyor.

Öte yandan FED’den faiz indirimi öngörülerinin zirve yapması da “zayıf dolar” beklentisiyle birlikte kripto varlıklara destek oluyor.