Altın 7 haftalık yükseliş serisine koşuyor: Bu yıl ikinci defa yaşanıyor!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altında tarihî bir yükseliş dönemi yaşanırken, ons fiyatı, geçmişte nadir görülen 7 haftalık bir yükseliş serisine doğru ilerliyor. 18 Ağustos ile başlayan haftadan bu yana yükseliş trendinde hareket eden ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 3.845 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Onsta son fiyatlamalar itibarıyla haftalık prim ise %2,30 civarında gerçekleşiyor.

YIL BAŞINDA 8 HAFTALIK SERİ

Küresel piyasalarda ons fiyatında son olarak 30 Aralık 2025 – 17 Şubat 2025 arası dönemde 8 haftalık bir yükseliş serisi yakalamıştı. Bu dönemde ons fiyatı 2.622 dolardan 2.936 dolara yükselmiş ve yaklaşık yüzde 12’lik prim gerçekleşmişti. Bu yükseliş, ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da koltuğa oturduğu bir dönemde gerçekleşmişti.

BU YIL FİYATLAR %47 ARTTI

Öte yandan ons altın bu hafta 3.897 dolar ile tüm zamanları en yüksek seviyesini de test etti. Bu yılın bitmesine bir çeyrek dönem kalmasına rağmen %46’lık prime imza atan ons fiyatı, böylece 1979 yılından bu yana “en yüksek yıllık prime” doğru da ilerliyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yıl genelinde ABD tarifeleri ve ticaret savaşları, dolar endeksinin %10 değer kaybetmesi ve jeopolitik risklerden etkilenen altın fiyatı; son dönemde ise ABD’de hükümet kapanması ve FED’den faiz indirimi beklentileri ile yukarı yönlü hareketini hızlandırarak rekor seviyelere ulaştı.

3 EKİM 2025 GRAM ALTIN FİYATI

Onstaki yükseliş gram altın fiyatına da doping oldu. Bu hafta spot piyasada gram fiyatı 5.212 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

3 Ekim 2025 gram altın fiyatı ise (TSİ 06:15 itibarıyla) 5.152 TL’den güne başlıyor. Fiyatlarda zirveye yakın görünüm devam ederken, gram fiyatında da bu yıl %72 gibi oldukça yüksek bir prim gerçekleşti.

Bu arada Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ilk işlemlerde fiziki gram satış fiyatı 5.360 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 8.740 TL’den gerçekleşiyor.