Petrol 4 ayın dibine geriledi! Akaryakıt fiyatına indirim var mı?

Petrol 4 ayın dibine geriledi! Akaryakıt fiyatına indirim var mı?

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı 64 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Sabah saatlerinde 64,45 dolara yakın görünüm devam ederken, haftalık değer kaybı ise %-6,35’e ulaştı. OPEC+ Grubunun kasımda da yeni bir arz artışı kararı alabileceği beklentisi ve ABD’de hükümetin kapanmasının ardından talepte yavaşlama öngörüleri, petroldeki düşüşü destekliyor. İç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarında çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında bu hafta dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 64,00 dolara kadar gerileyerek, 2 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece petrol fiyatları son 4 ayın dip seviyelerini test etmiş oldu.

14 HAFTANIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Geçen hafta 68,80 dolardan kapanış yapan Brent fiyatında bugünkü işlemler de sabah saatlerinde 64,45 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Petrolde haftalık düşüş ise %-6,35 olarak gerçekleşiyor. Bu düşüş, aynı zamanda son 14 haftanın da en sert gerilemesine işaret ediyor.

ARZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Petrolü etkileyen gelişmelere bakıldığında 5 Ekim’de gerçekleşecek OPEC+ Grubu toplantısında, kasım için de “yeni bir arz artışı” yönünde karar alınması bekleniyor. Günlük 500 bin varile varabilecek üretim artışı ihtimalleri konuşulurken, bu beklentinin fiyatı baskıladığı ifade ediliyor.

ABD’DE “KAPANMA” ETKİSİ

Öte yandan ABD’de hükümetin kapanmasının ardından üçüncü takvim gününe girildi. Ülkede yaklaşık 800 bin kamu personelinin ücretsiz izne çıkarılmasının ardından ekonomik aktivite ve talepte düşüş bekleniyor. Petrol fiyatlarının da bu endişelerle düşüşe geçtiği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Petrolde yaşanan düşüşle birlikte iç piyasada dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Henüz bir indirim haberi gelmezken, İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı son bir aylık süreçte 52,91 TL’den 53,30 TL’ye yöneldi. Petroldeki zayıf seyirle birlikte benzinde de sınırlı artış gözlemlendi.

