İstanbul Kadıköy Göztepe’de 7 Ocak günü meydana gelen olayda, 62 yaşındaki N.Ö. isimli vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan 22 yaşındaki Furkan D. tarafından telefonla arandı. Şüpheli şahıs, mağdur vatandaşa mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde hesabından ödeme çıkacağını söyleyerek ikna etti. Bu yöntemle N.Ö.’yü yönlendiren şüpheli, toplamda 809 bin TL’nin belirttiği hesaba gönderilmesini sağladı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Furkan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

