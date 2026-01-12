İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki Cecily Beer, iki ay önce korkunç bir mutfak kazası geçirdi. Sos hazırladığı sırada blenderın kapağının fırlaması sonucu yüzü ve boynunda ciddi yanıklar oluşan kadın, hemen hastaneye götürüldü. Ağrısı morfinle kontrol altına alınan kadının, gözü ve ağzı tamamen şişerken yüzü de iltihaplandı. Hastaneden yapılan açıklamada, özellikle göz altındaki yaranın kötü durumda olduğu ve ilerleyen süreçte deri nakli gerekebileceği belirtildi.

İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan Cecily Beer, iki ay önce blenderla makarna sosu hazırladığı sırada korkunç bir kaza geçirdi. Blenderın kapağının aniden patlamasıyla sıcak sosun tamamı yüzüne fışkıran kadın, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre talihsiz kadın, fırında kızarttığı sebzelere et suyu ekleyerek sıcak halde blenderdan geçirdi. Sosun pürüzsüz hale gelmesiyle hazneyi motordan çıkardığını söyleyen kadın, kapağı açmaya çalıştığı esnada kabusu yaşadı. Cecily, kapağın fırladığını, kaynar sosun yüzüne, sol gözüne ve boynuna sıçradığını söyledi.

YÜZÜ İLTİHAPLANDI, GÖZÜ VE DUDAKLARI ŞİŞTİ

İlk yardım eğitimi olan eşi, hemen ıslak kâğıt havlularla müdahale etti. 15 dakika boyunca ılık suyun altında kaldığını söyleyen kadın, ardından hemen acile götürüldü. Ağrısı morfinle kontrol altına alınan kadın durumu, “Morfin almama rağmen acı dayanılmazdı. Yüzüm iltihaplandı, gözüm ve dudaklarım tamamen şişmişti” diyerek anlattı.

DERİ NAKLİ GEREKEBİLİR

Chelsea ve Westminster Hastanesi’ndeki yanık ünitesinde yapılan değerlendirmede, özellikle göz altındaki yaranın kötü durumda olduğu ve ilerleyen süreçte deri nakli gerekebileceği belirtildi.

Serbest çalışan profesyonel bir arp sanatçısı olan Cecily, yaşadığı kazanın mesleğini de etkileyebileceğinden endişe duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Beş yıldızlı otellerde ve yüksek profilli etkinliklerde sahne alıyorum. Görünüş işimin önemli bir parçası. Geleceğim konusunda çok korktum.”

Uzmanlar, özellikle sıcak sıvılarla yaşanan ev kazılarının ciddi sonuçlara yol açabildiğine dikkat çekiyor. Plastik cerrah Daniel Markeson, yüz yanıklarının görme, işitme ve psikolojik etkileri nedeniyle daha ağır kabul edildiğini belirtirken, dermatolog Dr. Emma Wedgeworth ise iyileşmesi üç haftadan uzun süren derin yanıklarda cerrahi müdahalenin gerekebileceğini vurguluyor.

Blender şirketi NutriBullet'ten yapılan açıklamada ise, kullanım talimatlarında sıcak sıvıların kapalı ve havalandırmasız haznelerde karıştırılmaması gerektiğinin açıkça belirtildiği ifade edilerek, “Isıtılmış malzemeler basınç oluşturabilir ve kapak açıldığında patlamaya neden olabilir” denildi. Firma, sıcak yiyecekler için özel olarak tasarlanmış modellerin bulunduğunu da hatırlattı.

