ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki bir anne, çamaşır yıkadığı sırada gözüne çamaşır suyu sıçraması sonucu kalıcı görme kaybı yaşadı. Genç kadın, ilk anda ağrı hissetmediği için durumu hafife aldığını ancak bunun hayatının en büyük hatası olduğunu söyledi.

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Dejah Maynard, ekim ayında çamaşır yıkadığı esnada gözüne çamaşır suyu sıçraması sonucu kabusu yaşadı. O sırada herhangi bir ağrı hissetmediği için yüzünü yıkayıp yatan kadın, sabah uyandığında gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Sabah uyandı, neye uğradığını şaşırdı! Bir damla çamaşır suyu gözünden etti

Genç annenin sağ gözü şişerek neredeyse kapanmış, görüşü de ciddi şekilde bulanıklaşmıştı. Durumunun ciddiyetini, sağlık çalışanı olan kız kardeşiyle görüntülü konuşunca anladığını söyleyen Maynard, hemen acil servise başvurdu. Yapılan muayenede kadının sağ gözünün korneasında ülser ve kimyasal yanıklar tespit edildi. Doktorlar, çamaşır suyunun gece boyunca göz kapağının altında kaldığını söyledi.

Hemen tedavi altına alınan kadının gözüne Morgan merceği takıldı. Göze sürekli sıvı verilmesini (gözü yıkama) sağlayan bu tedaviye yalnızca bir buçuk saat dayanabildiğini aktaran Maynard, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"İşkence gibiydi, sanki gözümün içinde cam kırıkları vardı."

Çamaşır suyuyla temasın ardından gözünü ovuşturduğu için çok pişman olduğunu söyleyen 25 yaşındaki kadın, “Olayın ardından hemen yatmasaydım belki böyle olmayacaktı." ifadelerinde bulundu.

KALICI GÖRME KAYBI OLUŞTU

Bir ay boyunca steroid ve antibiyotik tedavisi gören genç kadının sağ gözünde yüzde 5 ila 10 oranında kalıcı görme kaybı oluştu. Yeni bir gözlük reçetesi beklediğini söyleyen Maynard, yaşadıklarının ardından çamaşır suyu kullanırken çok daha dikkatli olduğunu vurguladı.

Genç anne, “Birçok insan ‘Gözüme çamaşır suyu kaçtı ama bir şey olmadı’ diyor. Oysa zamanında müdahale edilmezse insanlar görmelerini, hatta gözlerini kaybedebiliyor. Ben kesinlikle travma yaşadım ve böyle bir şeyi bir daha asla yaşamak istemiyorum.” şeklinde konuştu.

