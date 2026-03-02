ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki törende boynundaki morluk ile dikkat çekti. Daha önce ellerindeki morluklar ve şişmiş ayak bilekleriyle gündeme gelen Trump’ın sağlık durumu, yeniden tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde sağlığıyla ilgili spekülasyonların odağında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ayak bileklerindeki şişlik ve ellerindeki morluklarla gündeme gelen Trump, şimdi de boynunda görülen morluk ile dikkat çekti.

Fotoğrafçılar, 79 yaşındaki Trump’ı Pazartesi günü Beyaz Saray’da düzenlenen Özgürlük Madalyası töreninde görüntüledi. Görüntülerde, Trump’ın boynunun yan tarafında kabuk bağlamış kırmızı bir morluk olduğu net şekilde görülüyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Başkan Trump’ın boynundaki kızarıklığın kullandığı bir cilt kreminden kaynaklandığını açıkladı.

Açıklamada, "Başkan Trump, Beyaz Saray doktoru tarafından reçete edilen önleyici bir cilt tedavisi kapsamında boynunun sağ tarafına oldukça yaygın kullanılan bir krem uyguluyor. Tedavisi bir hafta boyunca sürecek" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde morluklar

"ASPİRİN KULLANIYORUM"

Trump, ellerindeki morluklar, şişmiş ayak bilekleri ve zihinsel yeterliliği konusunda da daha önce incelemeye alınmıştı.

Trump, "elini masaya çarptığını" ve "düzenli aspirin kullandığı için" bu tür morluklar oluştuğunu belirtmişti.

Trump, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Ben büyük aspirin alıyorum. Büyük aspirin aldığınızda, moraracağınızı söylüyorlar. Doktor, 'bunu almanıza gerek yok efendim, çok sağlıklısınız' dedi. Ben ise 'riske girmeyeceğim' dedim. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu." sözleriyle morlukların nedenini açıklamıştı.



