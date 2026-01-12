İran’da 28 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan protestolarda ölü sayısı 500’ü aştı. Sosyal medyada, başkent Tahran’ın güneyinde bulunan Kahrizak Adli Tıp Merkezi’nin bahçesinde üst üste yığılmış ceset torbaları ve kayıp yakınlarını arayan ailelerin görüntüleri gündem oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD'nin müdahale tehdidine ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" dedi.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri’nden (HRA) yapılan son açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 544’e yükseldiği belirtilerek, "Bunların 483’ünü protestocular, 47’sini güvenlik gücü personeli, 8’ini çocuklar, 5’ini protestolara katılmayan siviller ve birini hükümet adına çalışan bir savcı oluşturmaktadır" denildi. Açıklamada, protestoların ülke genelindeki 186 şehir ve 31 bölgedeki 585 farklı noktaya yayıldığı kaydedilirken, tutuklananların sayısının 10 bin 681’e yükseldiği aktarıldı.

İrandaki protestolarda ölü sayısı artıyor! Hastane bahçesindeki görüntüler gündem oldu: Yüzlerce ceset torbası...

100'DEN FAZLA CESET TORBASI YIĞILDI

Öte yandan, başkent Tahran’daki Kahrizak Adli Tıp Merkezi’nin bahçesinden kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, protesto gösterileri sırasında hayatını kaybedenlere ait olduğu öne sürülen cesetlerin adli tıp merkezinin bahçesine yığıldığı, ailelerin ise kayıp yakınlarını aradığı anlar yer aldı. Bölgede 100’den fazla ceset torbasının bulunduğu ifade edilirken, bazı kamyonetlerin ceset torbalarını yükleyerek tesisten uzaklaştığı da görüntülere yansıdı.

New York merkezli İran İnsan Hakları Merkezi (CHRI), İran’da 'toplu katliam' yapıldığını vurgulayarak, güvenlik güçlerinin, protestocuları plastik ve gerçek mermilerle vurduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, İran'daki şiddet olaylarının özellikle hafta sonu belirgin bir artış gösterdiğini ve bu durumun dış müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla kışkırtıldığını öne sürdü. Arakçi, protestoların kanlı bir hale dönüştüğünü ve terör gruplarının hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını belirtti.

ABD'nin müdahale tehdidine ilişkin, "Savaşa da hazırız, diyoloğa da" açıklamasını yaptı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

