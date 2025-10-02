Kazakistan'dan Türk yatırımcılara "fırsat" çağrısı! BTC boru hattıyla 1,7 milyon ton petrol taşınacak

Kazakistan, 2025 yılında Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı üzerinden 1,7 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov, talebin hem Kazak hem de uluslararası enerji şirketleri tarafından artan ilgiyle karşılandığını söyledi.

1,7 MİLYON TONLUK PETROL SEVKİYATI

Kazenergy Avrasya Forumu kapsamında Astana’da konuşan Akkenzhenov, BTC’nin Kazak petrol ihracatı için alternatif bir transit güzergahı işlevi gördüğünü belirtti.

Bakan, “2025’in ilk sekiz ayında BTC üzerinden 923 bin ton petrol sevk ettik ve bu yıl toplam 1,7 milyon ton taşımayı planlıyoruz. Bu hacimleri artırmak için ortaklarımızla sürekli çalışıyoruz” dedi.

Akkenzhenov, BTC boru hattının genel olarak hem Kazak taşıyıcıların hem de uluslararası petrol şirketlerinin ilgisini çektiğini vurguladı.

TÜRK YATIRIMCILARA DAVET

Bakan ayrıca, Türk yatırımcılar için Kazakistan enerji sektöründe fırsatlara dikkat çekti: