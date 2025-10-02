Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kazakistan'dan Türk yatırımcılara "fırsat" çağrısı! BTC boru hattıyla 1,7 milyon ton petrol taşınacak

Kazakistan'dan Türk yatırımcılara "fırsat" çağrısı! BTC boru hattıyla 1,7 milyon ton petrol taşınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kazakistan&#039;dan Türk yatırımcılara &quot;fırsat&quot; çağrısı! BTC boru hattıyla 1,7 milyon ton petrol taşınacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kazakistan, 2025 yılında Baku-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden 1,7 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirmeyi planlıyor. Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov, konuyla ilgili, "Türk kardeşlerimiz ve yatırımcılarımız Kazakistan’a yatırım yapmayı planlıyorsa, bunu kesinlikle destekleyeceğim" dedi.

Kazakistan, 2025 yılında Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı üzerinden 1,7 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov, talebin hem Kazak hem de uluslararası enerji şirketleri tarafından artan ilgiyle karşılandığını söyledi.

Kazakistan'dan Türk yatırımcılara

1,7 MİLYON TONLUK PETROL SEVKİYATI

Kazenergy Avrasya Forumu kapsamında Astana’da konuşan Akkenzhenov, BTC’nin Kazak petrol ihracatı için alternatif bir transit güzergahı işlevi gördüğünü belirtti.

Bakan, “2025’in ilk sekiz ayında BTC üzerinden 923 bin ton petrol sevk ettik ve bu yıl toplam 1,7 milyon ton taşımayı planlıyoruz. Bu hacimleri artırmak için ortaklarımızla sürekli çalışıyoruz” dedi.

Akkenzhenov, BTC boru hattının genel olarak hem Kazak taşıyıcıların hem de uluslararası petrol şirketlerinin ilgisini çektiğini vurguladı.

Kazakistan'dan Türk yatırımcılara

TÜRK YATIRIMCILARA DAVET

Bakan ayrıca, Türk yatırımcılar için Kazakistan enerji sektöründe fırsatlara dikkat çekti:

Devletin bir üyesi olarak, Kazakistan’a yapılacak her türlü yatırımı memnuniyetle karşılıyorum. Türk kardeşlerimiz ve yatırımcılarımız Kazakistan’a yatırım yapmayı planlıyorsa, bunu kesinlikle destekleyeceğim.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Victor Osimhen transferi nedeniyle hakim karşısına çıktı: Usulsüzlük yapıldığı iddiası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yabancılar 158,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı - EkonomiYabancılar 158,8 milyon dolarlık hisse senedi aldıTürkiye İş Bankası'ndan sert açıklama: Asılsız iddialar suç teşkil ediyor - EkonomiTürkiye İş Bankası'ndan sert açıklamaAltının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldiTCMB ve BAE Merkez Bankası arasında 3 anlaşma imzalandı - EkonomiTCMB ve BAE Merkez Bankası arasında 3 anlaşma imzalandıKur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş devam ediyor - EkonomiKur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş devam ediyorMerkez Bankası rezervlerinden yeni rekor! 183 milyar dolara ramak kaldı - EkonomiRezervlerde yeni rekor! 183 milyar dolara ramak kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...