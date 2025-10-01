Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Türkiye Doğu Akdeniz'deki gemilerini geri mi çekti? DMM'den açıklama geldi

"Türkiye Doğu Akdeniz'deki gemilerini geri mi çekti? DMM'den açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Türkiye Doğu Akdeniz&#039;deki gemilerini geri mi çekti? DMM&#039;den açıklama geldi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği iddialarına ilişkin açıklama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan bu iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GEMİLERİNİ GERİ Mİ ÇEKTİ?

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürdüğü ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, 23 Eylül 2025 günü BM 80. Genel Kurulu'na yaptığı hitabında, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de haklarını en güçlü şekilde koruyacağını ve Türkiye ile KKTC'yi dışlayan projelerin asla başarılı olamayacağını hatırlatmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yakın dönemde filosuna iki yeni sondaj gemisi kattığını duyurmuş, Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha vurgulamıştır. Tüm bu faaliyetler ülkemizin ekonomik çıkarlarını önceliklendirecek şekilde kesintisiz sürdürülmektedir. Sonuç olarak Türkiye'nin 'Mavi Vatan' konusundaki kararlılığını hedef alan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı

ORC'nin son anketi açıklandı: İşte partilerin son durumu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ORC'nin son anketi açıklandı: İşte partilerin son durumu - Gündemİşte partilerin son durumuİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı - Gündemİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştıTürkiye'den Küresel Sumud Filosu'na yardım eli! MSB, 11 kişiyi tahliye etti - GündemTürkiye'den Küresel Sumud Filosu'na yardım eliİstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde 8 saat sürecek - Gündemİstanbul’un 22 ilçesinde elektrik kesintisi!297 yıl 498 ay hapis cezası ile aranıyordu! Dalaman'da yakalandı - Gündem297 yıl 498 ay hapis cezası ile aranıyordu! Dalaman'da yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan, parti liderleriyle görüştü - GündemErdoğan, parti liderleriyle bir araya geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...