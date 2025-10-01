"Türkiye Doğu Akdeniz'deki gemilerini geri mi çekti? DMM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan bu iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GEMİLERİNİ GERİ Mİ ÇEKTİ?

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürdüğü ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: