İzmir şehir merkezindeki Smyrna antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında 1.500 senelik, 3x4 metre boyutlarında, iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli mozaik taban bulundu.

Mozaiğin merkezinde yer alan “Süleyman düğümü” motifi dikkati çekti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, “Mozaiklerde koruyucu sembollerin kullanıldığını görüyoruz. Bu semboller mekânı ya da mekânı kullananları kem gözden korumak maksadıyla tercih edilir” diye konuştu.

