AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre en düşük emekli aylığı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yarın ya da perşembe günü toplantı yapacağı duyuruldu.

Memur ve emekli zammı için kritik olan veri dün TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, 2025'in son ayında enflasyon yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda ise yüzde 30,89 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 881 TL OLACAK

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 16 bin 881 lira. En düşük maaş yüzde 12,19 zam yapılması halinde 18 bin 938 liraya çıkacak.

En düşük memur maaşı Ocak 2026 itibarıyla 52.617 TL'den 62.451 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 887 lira olacak. Aile yardımı ödeneğiyle ise en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi.

YARIN YA DA PERŞEMBE TOPLANACAKLAR

