Cemal Emre Kurt / ANKARA - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, bugün açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte netleşecek emekli zamları öncesinde taleplerini gazetemize anlattı. Ergün, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının yalnızca maaş artışıyla çözülemeyeceğini belirterek, emeklilik sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte 17 milyon emeklinin olduğunu ve bir emekliye 4 çalışan düştüğünü hatırlatan Ergün “Bu yüzdeli zamlar bize huzur getirmiyor. Yüzdeli zamlardan kurtulmalıyız. Seyyanen zam bekliyoruz. Çünkü yüzdeli zam, fakiri daha fakir hâle getirirken diğerini de iyi bir noktaya taşımıyor. İlan edilecek rakamlar bizi mutlu edecek rakamlar değil. Yüzde 13 kadar bir zam öngörülüyor. Beklentimiz insanoğluna yakışacak bir rakam tespit edilip verilmesi. Eskiden 5, 10, 20 yıllık planlarla hesaplar yapabiliyorduk. Bugün aylık hesap yapamaz durumdayız. Emekliye verilen para dışarıya değil pazarcıya, kasaba, fırıncıya gider, ekonomiyi canlandırır” dedi.

“İNTİBAK DÜZENLEMESİ İHTİYAÇ”

Mevcut sistemde kök maaşların ciddi biçimde eridiğini dile getiren Ergün “Bugün en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira ama bu rakam devlet katkısıyla oluşuyor. Birçok emeklinin kök maaşı 9-10 bin lira seviyesinde. Emeklilik sistemi değiştirildi; eskiden yüzde 70-75 olan maaş bağlama oranı bugün yüzde 28-35’e düşürüldü. Bu sistemle emeklinin geçinmesi mümkün değil. Emekliler arasındaki maaş farkları ciddi boyutlara ulaştı. 2000 sonrası emekliler için 13 yıldır intibak yapılmadı. Yeniden bir intibak düzenlemesine ihtiyaç var. Aynı gün işe başlamış, aynı primi ödemiş insanlar farklı tarihlerde emekli oldukları için farklı maaş alıyor. 1 Ekim 2008’den sonra göreve başlayan bir kamu görevlisi, babasıyla aynı ünvanda olmasına rağmen yarıdan az emekli maaşı alıyor. Bu tablo gelecek nesiller için büyük bir adaletsizliktir. Emekliler üzerinden maliyet hesabı yapılmamalı” diye konuştu. Birçok emeklinin geçinemediği için ikinci bir işte çalıştığını söyleyen Ergün “Emekli tatil yapamıyor, dinlenemiyor. Şehirlerde 1+1 ev kiraları 20-25 bin liraya ulaştı. Ev sahibi olmayan bir emekli için hayat zor” ifadelerini kullandı.

