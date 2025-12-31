Emekli zammında son viraj: 20 bin psikolojik sınır gündemde!

Emeklilerde nefesler tutuldu. SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin en son Temmuz 2025’te alınan %16,67’lik zam çoktan eridi.

TÜİK’in kasım ayı verileri kartları yeniden dağıttı. Şimdi gözler, 5 Ocak 2026 sabahı açıklanacak olan o kritik aralık ayı enflasyon verisinde.

Peki, Ocak 2026’da cüzdanlara ne yansıyacak? İşte kuruşu kuruşuna son durum ve masadaki sıcak rakamlar!

TÜİK’İN ARALIK ENFLASYONUNDA SÜRPRİZ OLUR MU?

TÜİK’in son açıkladığı %0,87’lik kasım enflasyonu beklentilerin altında kalmıştı.

Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle yaptığı son anket sonuçlarına göre: Aylık TÜFE Beklentisi: %1,08

Genel olarak piyasa beklentisi de %1’in biraz üzerinde.

Peki TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyonunda, önceki yıllara göre bir sürpriz olabilir mi?

Hayır sürpriz beklemiyorum. 2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta %1’in altında bekliyorum.

Önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığım analizde TÜİK’in aralık ayında açıklayacağı enflasyon en az %0,70 en fazla %0,90’larda bir rakam olacaktır. Ancak %1 ve üzeri bir rakam beklemediğimi şimdiden yazayım.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SGK mevzuatı zam hesabı konusunda net: Son 6 aylık enflasyon neyse, emekli zammı da bundan daha az olamaz!

Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif artış %11,21 olarak tescillendi. Yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi "sıfır" bile gelse bu zammı cebine koydu.

Önceki yazılarımda Ocak 2026 zammı refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin zammının %12-13 aralığında olacağını açıklamıştım.

5 Ocak 2026 yılına sayılı günler kala bu oranları daha da somutlaştıracak olursak;

Belirtmiş olduğum %0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre;

%12,10-12,25 aralığında bir güncelleme söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMINDA 20 BİN KULİSİ!..

Önceki yazımda kritik uyarıda bulunmuştum. Eğer hükûmetten ek bir hamle gelmezse, "Kök Maaş" mağdurları yine hüsrana uğrayabilir.

“Özellikle kök maaşı 15.000 TL ve altında olan emekliler, eğer taban aylık düzenlemesi (yeni yasa) yapılmazsa, enflasyon zammına rağmen aynı parayı almaya devam edebilir” demiştim.

Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla bu kötü senaryonun tamamen ortadan kalktığını söyleyebilirim. Hatta beklenmeyen yeni senaryo dillendirilmeye başlandı.

En düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında fark iyice açılınca 6 aylık belirttiğim oranda bir güncelleme olursa emeklilerin serzenişlerinin daha da artacağı üzerinde duruluyor.

En azından psikolojik sınır olan 20 bin TL’ye çekilmesi de gündeme gelmeye başladı.

Bu bağlamda en düşük emekli maaşının 18 BİN 948 TL veya 20 BİN TL olmasının kuvvetle muhtemel hâle geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

Kök maaş sorunu olmayan emekliler için ise Ankara’nın koridorlarında dolaşan bilgiler pek iç açıcı değil. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası nedeniyle şu an için:

Seyyanen zam: Gündemde yok.

Gündemde yok. Refah payı: Henüz yeşil ışık yakılmış değil.

Henüz yeşil ışık yakılmış değil. Tek Umut: En düşük emekli maaşının (şu an 16.881 TL civarı baz alınan tutar) yasal düzenlemeyle (18 BİN 948 TL veya 20 BİN TL) yukarı çekilmesi.

SON SÖZ: 5 OCAK’I BEKLEYİN!

Enflasyonun ateşi konutta %49,92, gıdada %27,44 ile yakmaya devam ederken emeklinin tek dayanağı ocak zammı… 5 Ocak’ta her şey netleşecek.

Sizce emekli maaşı ne kadar olmalı? Refah payı mı seyyanen zam mı verilmeli? Görüşlerinizi bekliyoruz!

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...