Adıyaman’da 19 yaşındaki bir genç, şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınlarında bulunan cezaevinde lojmanlarında kalan 19 yaşındaki M.Y.K., isimli genç, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı şırıngayla çektiği çamaşır suyunu vücuduna enjekte etti.

Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.Y.K’nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

