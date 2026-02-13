Samsun’un Atakum ilçesinde 55 yaşındaki SGK uzmanı Soner Doğanyıldız, yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine cenaze otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi.

İŞE GİTMEYİNCE ŞÜPHELENDİLER

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapan, eşinden yeni ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Soner Doğanyıldız (55), bugün işe gitmeyince durumdan şüphelenen mesai arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

ACI HABER GELDİ

Doğanyıldız'a ulaşamayan çalışma arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye yardımıyla eve giren polis ekipleri, Doğanyıldız’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SGK uzmanının şüpheli ölümü: Cesedini arkadaşları buldu

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Halk sağlığı uzmanı tarafından ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken, Doğanyıldız’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

