Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı İzmir’de etkili olan sağanak sonrasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rögarlar, dereler taştı, evler iş yerleri sular altında kaldı. İzmirli bir vatandaş “O anki korkuyla 112'yi aramak istedim ama elim ayağıma dolandı. Televizyonlarda izlerken başkaları adına üzülüyorduk ama yaşamak çok farklıymış evim mahvoldu” dedi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yayınlamıştı. Uyarı sonrasında İzmir, Antalya ve Muğla’da sel ve taşkınlar meydana gelmişti.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ İzmir’in Aliağa ve Menemen ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, kentin birçok noktasında rögarlar taştı. İki ilçede derelerin taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ Aliağa ilçesinde Değirmendere'nin taşması sonucu Siteler Mahallesi ve çevresi sular altında kalırken, taşkın sonrasında kamyon garajı, site otoparkları ve binaların bodrum katlarını da su bastı. Bazı araçlar, tekerlek hizasına kadar suya gömüldü.

"TELEVİZYONDA İZLERDİK, BAŞIMIZA GELDİ" Balkonu su basan İzmirli bir vatandaş, şunları anlattı: Yağmur yağarken balkondaydım, içeri girecekken suyun geldiğini fark ettim. Bir anda mutfaktan içeri akmaya başladı, havlularla durdurmaya çalıştım ama başarılı olamadım. O anki korkuyla 112'yi aramak istedim ama elim ayağıma dolandı. Televizyonlarda izlerken başkaları adına üzülüyorduk ama yaşamak çok farklıymış evim mahvoldu.

EVİM LAĞIM SUYUYLA DOLDU Evini su basan mağdurlardan Ebru Hergün, 35 gündür benzer sorunlarla mücadele ettiğini öne sürdü. Hergün, şunları söyledi: "Evimin içi tamamen lağım suyuyla doldu, adeta pisliğin içinde yaşıyoruz. Ne çamaşır yıkayabiliyoruz ne de temizlik yapabiliyoruz. Başvurduğumuz yerlerden kimse gelmedi. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Bütün eşyalarımız mahvoldu, yetkililerin ilgisizliği bizi yaralıyor.

