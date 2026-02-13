Bursa’da öğretmenlik yapan Gizem N., okul önünde eski nişanlısı olduğu öne sürülen bir adam tarafından silahla vuruldu. Genç kadın hastaneye kaldırılırken ekipler kaçan şahsı arıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde 16.00 sıralarında iddiaya göre özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N.'yi takibe alan eski nişanlısı, okuldan çıkar çıkmaz yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti.

Kadın öğretmeni okulun önünde silahla vurdular

BELİNDEN YARALANDI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belinden yaralanan öğretmenin Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

