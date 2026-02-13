Masumiyet Müzesi dizisi Füsun’u olarak izleyici karşısına çıkan Eylül Lize Kandemir, hem eğitim geçmişi hem de rol aldığı projelerle merak konusu oldu. Genç oyuncunun kariyer yolculuğu ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Eylül Lize Kandemir kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı diziler ve kariyeri...

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan Netflix yapımı dizide Füsun karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir, son günlerde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Eğitim hayatından oyunculuk kariyerine, televizyon projelerinden Masumiyet Müzesi’ndeki rolüne kadar Kandemir’in kariyeri dikkat çekiyor.

EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?

Eylül Lize Kandemir, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde başladı. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelen Kandemir, profesyonel anlamda kendini geliştirmek için çeşitli atölye ve eğitim programlarına katıldı.

Oyunculuk alanında Erbulak Evi Tiyatro Eğitimi aldı; Hilal Saral, Esin Doğan ve Tansu Biçer’in kamera önü oyunculuk atölyelerine katıldı. Ayrıca Craft Tiyatro bünyesinde Meisner tekniği workshop programında yer aldı.

Son günlerde adından en çok söz ettiren proje ise Masumiyet Müzesi oldu. 13 Şubat 2026 itibarıyla Netflix’te yayına giren dizide Füsun karakterini canlandıran oyuncu, 1970’li yılların İstanbul atmosferinde geçen dramatik bir aşk hikayesinin merkezinde yer alıyor.

EYLÜL LİZE KANDEMİR OYNADIĞI DİZİLER

Zemheri, 2020

Elbet Bir Gün, 2021

Ah Nerede, 2022

Kardeşlerim, 2022-2024

Masumiyet Müzesi - 2026

