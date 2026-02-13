“Poyraz Karayel” dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan’ın gençlik yıllarına ait bir videosu gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Deniz Çakır ve Selen Öztürk’ün peş peşe yaptığı sosyal medya paylaşımları, sevenlerini duygulandırdı.

Henüz 45 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan’ın ardından büyük üzüntü yaşayan Deniz Çakır, arkadaşının üniversite yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

Vefat eden Kanbolat Görkem Arslan’ın gençlik anıları yürek burktu

Oyuncu Selen Öztürk de Arslan’ın eski bir videosunu paylaşarak herkesi hüzne boğdu.

Vefat eden Kanbolat Görkem Arslan’ın gençlik anıları yürek burktu

KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün hayatını kaybetmişti. Gece yarısı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat eden Kanbolat Görkem Arslan’ın gençlik anıları yürek burktu

ANNE BABASI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Arslan, İstanbul’daki Zincirlikuyu Mezarlığı’nda dün toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Deniz Çakır, Birce Akalay ve Emel Çölgeçen cenazede gözyaşlarına boğulurken, ünlü oyuncunun anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti.

Vefat eden Kanbolat Görkem Arslan’ın gençlik anıları yürek burktu

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan Arslan, profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yılında yayımlanan "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı. Ünlü oyuncu, 1998'den bu yana tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı.

Vefat eden Kanbolat Görkem Arslan’ın gençlik anıları yürek burktu

Son dönemde ise tarihi dizilerdeki performansıyla dikkati çeken Arslan, "Kuruluş Osman"da Saru Batu Savcı, "Destan"da Saltuk Beg ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de Gümüştekin karakterlerine hayat vermişti.

Vefat eden Kanbolat Görkem Arslan’ın gençlik anıları yürek burktu

Haberle İlgili Daha Fazlası