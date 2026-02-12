‘Poyraz Karayel’, ‘Kuruluş Osman’ ve ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ dizilerinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arslan, sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Rol aldığı başarılı projelerle tanınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’dan dün üzücü bir haber geldi. Gece saatlerinde evinde rahatsızlanan Arslan için ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşındaki oyuncunun kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Kanbolat Görkem Arslan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Sanat dünyasından birçok ünlü isim cenaze törenine katıldı. Poyraz Karayel ekibi de Arslan’ın son yolculuğunda hazır bulundu.

“KARDEŞİMİ KAYBETTİM”

Ünlü oyuncunun Poyraz Karayel’den rol arkadaşı Cem Cücenoğlu, cenaze sırasında duygusal anlar yaşadı. Cücenoğlu, “Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. Adını bilmediğiniz binlerce kişiye dokunmuştur iyilikleriyle. Erken yaşta gitti, bomboş kaldık, söyleyecek hiçbir şey yok. Sahneler yetenekli bir oyuncusunu kaybetti. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Deniz Çakır, yakın arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan’ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

